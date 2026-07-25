統一發票5、6月今（25）日開獎，千萬獎號為「38548029」，稍早全聯福利中心也宣布，本期開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台北內湖舊宗門市，提醒民眾全聯5、6月份共開出超過27萬個獎項，提醒有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票
全聯統一發票5、6月特別獎開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元購買生鮮食材和日用品，即獲得特別獎1,000萬元。
特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。
統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。
統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。