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▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

統一發票5、6月今（25）日開獎，千萬獎號為「38548029」，稍早全聯福利中心也宣布，本期開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台北內湖舊宗門市，全聯統一發票5、6月特別獎開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元購買生鮮食材和日用品，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。