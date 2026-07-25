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Kai的中文名字為晉愷，跟台語「腫起來」發音幾乎一樣，因此讓許多網友看到後紛紛笑出來，認為看到這個名字就會想要關心一下「你受傷有沒有腫起來」，諧音哏成為了大家開玩笑的話題。
另一方面則是英文名字Kai，雖然他的藝名是Nah，不過社群還是用Kai當成名字，再加上Jennie前男友名字也是KAI，因此他在社群寫了「我的名字不管是中文還是英文都很有話題」，遭來許多粉絲批評是在消費自己的貴人，明明他是靠Jennie才打開知名度，但卻公開講這種話，許多人紛紛湧入留言區開罵。
面對網友攻擊，Kai則展現高EQ回應：「那是他們唯一能做的事，讓他們好好發揮吧，他們開心就好。」
另外一個爭議則是，一名自稱與Kai熟識的友人在社群平台發文，透露曾從Kai口中得知不少拍攝消息，但細節無法公開細聊，雖然沒有直接曝光MV內容，但仍引來粉絲質疑違反保密協議，事件延燒後，該友人已經刪除社群帳號，Kai則將開啟社群留言限制，未對事件作出回應。
現年24歲的Kai（晉愷）來自台灣高雄，2002年出生，目前隸屬韓國經紀公司GRANbrew，此次與Jennie在〈Less than a Lover〉中牽手、擁抱等親密互動，讓他被封為「Jennie's boy」，話題度持續攀升。