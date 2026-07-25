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▲馬斯克神預言！5年AI贏過全人類、10年金錢變廢紙（圖／路透社／達志影像）

全球首富馬斯克（Elon Musk）預測，人工智慧（AI）的發展速度將遠超外界想像，未來5年內，AI智慧可能超越全人類智慧的總和；10年內，人形機器人將接手大部分工作，甚至讓金錢逐漸失去意義。他認為，人類未來工作將不再是為了生存，而是出於個人興趣與選擇。綜合外媒報導，馬斯克近日接受《經濟學人》（The Economist）長達90分鐘專訪時表示，AI正讓他同時感到「興奮」與「恐懼」。這也是馬斯克自SpaceX上市後首次接受的長篇專訪，具有一定指標意義。他預測，隨著AI系統與機器人持續進步，未來將能完成絕大多數數位及體力工作，而他旗下AI公司與SpaceX的整合，將有助於開發能執行程式設計等認知工作的AI系統，再搭配特斯拉（Tesla）生產的人形機器人，逐步取代人類勞動力。他表示，AI智慧可能在5年內超越全人類智慧總和，而到了10年後（約2036年），機器人大量投入職場，將帶來他口中的「驚人富足」（amazing abundance），屆時商品與服務幾乎可無限供應，金錢的重要性也將逐漸下降。馬斯克認為，當AI創造龐大生產力後，人類工作將從「生存所需」變成「個人選擇」，人們不再需要依靠薪資維持基本生活，而是因為想工作才工作。他甚至主張，未來政府可能需要建立「全民高所得」（universal high income）制度，直接向人民發放補助，因為生產過剩帶來的通貨緊縮，恐將比通貨膨脹更值得擔憂。訪談中，主持人明頓貝多斯當場質疑：「如果政府直接發支票，難道不會引發通膨嗎？我好歹也懂點經濟學。」馬斯克則堅持：「印鈔反而可能導致通縮，因為屆時商品和服務會多到供過於求。」這段直接交鋒也成為專訪中最具張力的一段對話。在AI安全議題上，馬斯克提出了一項具體政策構想——由業界同行建立前沿AI模型的相互審查機制，政府介入應作為最後手段。他也透露正推動用太空資料中心為AI供電的計畫，不過這項計畫已遭部分專家警告，可能對地球造成「災難性」影響，顯示馬斯克的AI願景並非全無爭議。除了AI議題外，馬斯克也罕見回顧自己的政治生涯。他坦言，在與美國總統川普（Donald Trump）合作、領導「政府效率部」（DOGE）期間，自己「有點陷得太深了（I got carried away）」。他表示，如果重新選擇，自己更可能把時間投入經營旗下企業，而不是參與政府改革。值得一提的是，主持人在訪談中觀察到，火星似乎已不再是馬斯克唯一的終極目標，馬斯克回應，他真正的使命始終是「將人類意識延續並保存到遙遠的未來」，火星只是達成這個目標的其中一個載體，如今AI也成為這個宏大計畫中不可或缺的一環。馬斯克在訪談中也主動為自己辯護，強調「我的政治立場其實非常中間派」，拒絕外界貼上「極右派」標籤，並以支持邊境安全、城市治安、財政審慎等主張自我定位為主流價值。他對英國、歐洲未來可能爆發「內戰」的預測，正是建立在他對歐洲移民與價值觀議題的觀察之上。儘管如此，馬斯克仍對自己的科技預測充滿信心。他表示，「人們沒有意識到，我所說的事情最後都會成真。」《經濟學人》形容，在馬斯克眼中，他宛如希臘神話中能預見未來、卻始終不被相信的預言者卡珊卓（Cassandra）。馬斯克在專訪中還提出多項大膽預測，包括英國未來20年可能爆發內戰、人類最快2028年登陸火星，以及宇宙可能只是外星人建立的一場電腦模擬。他表示，自己正在推動的計畫「不可思議到令人難以相信是真的」，但相信最終都將逐步實現。值得一提的是，這場專訪的外界反應相當兩極，部分科技媒體以相當批判的角度報導這場專訪，形容馬斯克在被問及一般問題時情緒起伏明顯，也有媒體單純聚焦在他的AI預測本身，呈現出評價分歧的現象。