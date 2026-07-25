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▲氣象署浮標觀測資料顯示，澎湖七美已測得達長浪警戒標準的 4 米高長浪；東沙島海域浪高更逼近 8 米。（圖／氣象署提供cwa.gov.tw）

中央氣象署今（25）日下午 14 時 29 分發布最新長浪即時訊息！受到颱風外圍環流影響，今日至明（26）日清晨，東半部、西南部沿海、恆春半島及澎湖極易有長浪發生。目前澎湖七美已觀測到 4 公尺左右浪高，氣象署提醒前往海邊活動或從事海上作業的民眾務必特別提高警覺。中央氣象署今（25）日下午 14 時 29 分緊急發布長浪即時訊息，指出受颱風外圍環流持續傳送湧浪影響，台灣鄰近海域風浪依然強勁。氣象署監測資料顯示，目前澎湖七美觀測站已實測到高達 4 公尺左右的巨浪，提醒民眾切勿靠近浪大危險海岸。氣象署提醒，這波長浪影響時間將從今日白天一直持續至明日（26日）清晨。警戒與防範區域涵蓋：東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海、恆春半島以及澎湖地區。上述沿海區域海浪能量強且變化大，非常容易突發無預警的湧浪拉人入海。雖然颱風海上颱風警報已經解除，但外圍環流帶來的風浪威脅尚未完全消退。氣象署特別叮嚀，近期前往基隆北海岸、東半部、西南部沿海及離島地區觀浪、釣魚或進行各類水上活動時，務必保持安全距離並注意自身安全，切勿冒險下水。