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▲大全聯吉祥物「大全熊」1歲生日！大全聯祭出週末大回饋。（圖／全聯提供）

▲Mia C'bon Dream Plaza店週年慶，蔬菜、和牛都買一送一。（圖／官方提供）

▲愛買永和店歡慶30週年推出超殺優惠。（圖／愛買提供）

把握週末補貨時機！大全聯、全聯、Mia C'bon、愛買同步推出限時優惠與會員回饋，除了大全聯會員可搶1元蘋果，全聯也祭出生鮮、蔬果、甜點特價，Mia C'bon Dream Plaza 店多款肉品、蔬菜買一送一，愛買則祭出滿額9折電子現金券。《NOWNEWS》整理各家優惠重點，方便一次比價、一次買足。歡慶大全聯吉祥物「大全熊」1歲生日！大全聯祭出週末大回饋，即起至7月26日前，會員至大全聯實體門市消費滿2000元享9折，以現金抵用券回饋，單筆回饋無上限。且大全聯會員PX Pay領券優惠同步加碼，即起至7月27日限時4天最低10元就能買得到，，每款限量2萬份。全聯7月25日至7月27日同步祭出週末限時優惠，從消暑水果、家常食材到下午茶甜點通通有。「美國宇宙脆蘋果#64（約250g／粒）」，原價49元、特價39元；蔬菜則有「翠玉娃娃菜（約200g／包）」，原價59元、特價39元；餐後甜點「72%特級巧克力蛋糕捲（220g）」，原價85元、特價65元，濃郁巧克力香氣卻不甜膩。想補充優質蛋白質，可選擇鮮嫩細緻的「挪威鮭魚菲力（220g／盒）」，原價298元、特價199元，現省99元；「帶皮豬五花肉條（100g）」原價51元、特價39元；「黑胡椒毛豆莢（200g／包）」原價55元，特價3包117元，平均每包39元。Mia C’bon Dream Plaza店歡慶週年，即起至8月31日「風味巡禮週年慶」，多款優惠一次看。◾滿千送百現折回饋：活動期間單筆消費滿1000元即送100元現金折價券（可累贈）；憑下單滿額券消費滿1000元即可抵用100元折價券。◾獨家滿額贈禮： 單筆消費滿1500 元即贈 Mia C'bon 折疊環保袋；滿2000 元贈送 Mia C'bon 保冷袋。有機青江菜／有機小白菜／有機空心菜（單包 49 元，買 1 送 1，每日限量 200 包）。肉品海鮮： 澳洲穀飼板腱牛排（原價260元）、日本和牛梅花牛排（原價999元）、鹿野嫩黃土雞半雞切塊（原價190元）、冷凍蒲燒鰻（原價299元）買一送一。愛買於7月26日推出「APP會員驚喜加碼」。凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並在全台愛買門市單筆消費滿2000元，即可獲得「9折電子現金券」（單筆回饋上限300元）。並且愛買永和店迎來30週年回饋，7月26日快閃限定活動，愛買APP會員當天於永和店單筆消費滿 1,000 元，即可獲贈 9 折電子現金抵用券（單筆最高回饋300元，每人每卡限兌換一次）。