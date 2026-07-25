網路社群平台多元化，自媒體時代興起，並逐漸衝擊傳統媒體營運。美國亞利桑那州立大學（Arizona State University, ASU）近日宣布，旗下「華特克朗凱特新聞與大眾傳播學院」（Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication），將開設「內容創作」（Content Creation Major）學士學程，教學生如何建立網路受眾群體、個人品牌，將社群經營轉為職業收入，講白一點就是教人當網紅。消息一出，引發的評論相當兩極。
根據《紐約郵報》報導，華特克朗凱特新聞與大眾傳播學院副院長普奇（Jessica Pucci）表示 ，該學位旨在為有抱負的創作者，提供「專業級別」的指導，老師們會試圖幫助學生，如何在快速發展的「創作者經濟」中取得成功，學生們不僅僅是為了好玩才發布影片，而是學習如何分析多個社群平台的指標，嘗試不同的內容策略，並利用數據來提高觀眾參與度。
至於畢業作品則是設計專案，每位學生都會選擇一個平台，TikTok、Instagram、YouTube或其它社群媒體網站都可以，用一整個學期的時間創作內容、發展受眾群體，記錄量化的成果。等到畢業時，學生獲得的不僅僅是一張文憑，而是更實在的東西：一個擁有線上粉絲群、已發布內容，階段性打造數位品牌的證明。
消息一出，立刻引來不少民眾吐槽，許多人質疑，已經有無數的創作者，都是透過網路自學掌握所需技能，是否真有必要專門花4年去讀一個大學學位：「無意冒犯，但我14歲時就已經在臥室裡學會這些了...YouTube也是免費的……人們應該花錢去讀一些更難學的東西。」還有人直言批評，該校只是想利用網路潮流獲利，但不提供任何實用技能。
不過，倒也不是所有人都對亞利桑那州立大學這項學位規劃嗤之以鼻，也是有支持者認同，內容創作已經成為一項合法的生意，做得好的話，收入亦相當可觀，前提是他們畢業離開時，也已掌握其它實用的生活知識，比如貸款、儲蓄、購房、納稅等等。
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至於畢業作品則是設計專案，每位學生都會選擇一個平台，TikTok、Instagram、YouTube或其它社群媒體網站都可以，用一整個學期的時間創作內容、發展受眾群體，記錄量化的成果。等到畢業時，學生獲得的不僅僅是一張文憑，而是更實在的東西：一個擁有線上粉絲群、已發布內容，階段性打造數位品牌的證明。
消息一出，立刻引來不少民眾吐槽，許多人質疑，已經有無數的創作者，都是透過網路自學掌握所需技能，是否真有必要專門花4年去讀一個大學學位：「無意冒犯，但我14歲時就已經在臥室裡學會這些了...YouTube也是免費的……人們應該花錢去讀一些更難學的東西。」還有人直言批評，該校只是想利用網路潮流獲利，但不提供任何實用技能。
不過，倒也不是所有人都對亞利桑那州立大學這項學位規劃嗤之以鼻，也是有支持者認同，內容創作已經成為一項合法的生意，做得好的話，收入亦相當可觀，前提是他們畢業離開時，也已掌握其它實用的生活知識，比如貸款、儲蓄、購房、納稅等等。