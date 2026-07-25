《寶可夢》系列迎來30周年！除了官方舉辦的各種慶祝活動之外，CASIO旗下G-SHOCK系列也和寶可夢合作，推出聯名錶款「GA-110PKM」，售價7000元，日前公布線上抽選結果，僅有155支，今（25）日在實體店面開賣，CASIO分店也採取排隊領取號碼牌，再依照各分店分配到的數量，抽出可以購買的人，不少人都認為這個方式很公平。
網路抽籤已結束 今實體店面開賣
寶可夢和CASIO合作的30周年紀念錶，今（25）日在實體店面開賣，根據民眾在Threads貼出公告，表示開店後10分鐘，若排隊人數超出店裡販售數量，就會停止排隊並發放號碼牌，採取抽籤方式決定可以購買的人。今天沒有抽到購買資格的民眾，也能依照排隊順序留下資料，等待到貨通知，收到通知需要在2天內到店內結帳，如果無法在期限內結帳，代表放棄購買資格。
官方也指出，一人只可以結帳一次，不接受其他人代為結帳，也不能跟其他人合併結帳。官方提醒，寶可夢30周年紀念錶都是全新商品，不提供多支挑選，如果無法接受視同放棄；購買時也要檢查各商品細節，售出後不接受任何瑕疵退換貨。
不用排隊順序決定 消費者讚公平
有前往排隊的民眾表示，他到的那間分店有15支手錶可以購買，但排隊隊伍有7、8成疑似是代排的阿公、阿嬤，這位民眾也分享最後抽籤結果，只有2、3位阿公、阿嬤抽到購買資格，剩下都是年輕人，也讓排隊的消費者稱讚「現場抽選很公平了」、「抽籤很公平」、「抽籤不用提早排隊」。
Threads還有人指出，已經看到有人把原價7000元的寶可夢30周年紀念錶，喊到1萬5000元以上，相當誇張。還有人表示自己原本要買，不過朋友說寶可夢30周年紀念錶的錶帶是半透明材質，戴久了容易變黃，他就被勸退了。
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寶可夢和CASIO合作的30周年紀念錶，今（25）日在實體店面開賣，根據民眾在Threads貼出公告，表示開店後10分鐘，若排隊人數超出店裡販售數量，就會停止排隊並發放號碼牌，採取抽籤方式決定可以購買的人。今天沒有抽到購買資格的民眾，也能依照排隊順序留下資料，等待到貨通知，收到通知需要在2天內到店內結帳，如果無法在期限內結帳，代表放棄購買資格。
官方也指出，一人只可以結帳一次，不接受其他人代為結帳，也不能跟其他人合併結帳。官方提醒，寶可夢30周年紀念錶都是全新商品，不提供多支挑選，如果無法接受視同放棄；購買時也要檢查各商品細節，售出後不接受任何瑕疵退換貨。
有前往排隊的民眾表示，他到的那間分店有15支手錶可以購買，但排隊隊伍有7、8成疑似是代排的阿公、阿嬤，這位民眾也分享最後抽籤結果，只有2、3位阿公、阿嬤抽到購買資格，剩下都是年輕人，也讓排隊的消費者稱讚「現場抽選很公平了」、「抽籤很公平」、「抽籤不用提早排隊」。
Threads還有人指出，已經看到有人把原價7000元的寶可夢30周年紀念錶，喊到1萬5000元以上，相當誇張。還有人表示自己原本要買，不過朋友說寶可夢30周年紀念錶的錶帶是半透明材質，戴久了容易變黃，他就被勸退了。