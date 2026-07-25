我是廣告 請繼續往下閱讀

▲出生順序決定智商跟個性？20年老研究再掀熱議（圖／路透社／達志影像）

西班牙《世界報》（El Mundo）報導，挪威奧斯陸大學的研究團隊先前在《Science》期刊證實，出生順序跟智商還有個性息息相關，他們針對24萬名男性的兵役數據進行分析，發現老大平均智商達103.2，老二為101.2，老么則是100。研究團隊強調，長子智商較高並非基因優勢，而是因為父母對待第一胎的教養方式跟陪伴經驗截然不同。值得特別說明的是，這份研究其實並非近期新發表，而是由奧斯陸大學流行病學教授克里斯滕森（Petter Kristensen）主導、刊登於《Science》期刊的經典研究，分析對象是24萬1,310名年齡18至19歲的挪威役男，距今已將近20年。研究團隊當年還發現一個關鍵細節：若一名役男的哥哥在嬰兒期夭折、由他扛起「事實上的老大」角色，這名役男的智商會拉高到102.9分，幾乎追平真正的老大；同理，若前兩位手足都夭折，原本排行老三的役男智商也會拉高到102.6分。這正是研究團隊主張「智商差異來自社會排行、而非生物學排行」的關鍵證據——重點不是「你是不是真的第一個出生」，而是「你有沒有被當作家中老大來養育」。除了智力測驗分數之外，出生順序也會悄悄左右個性。美國伊利諾大學曾分析37.7萬名高中生的資料發現，老大通常比較外向親切、責任感重而且很有領導架勢，這主要是因為爸媽給予較多期望，也常讓他們扮演照顧弟妹的角色。至於卡在中間的老二，因為獲得的關愛相對比較少，往往不知不覺就變得非常獨立，還經常成了手足之間的溝通橋樑。至於年紀最小的老么，則是天生好奇心強烈、勇於挑戰規則，而且幽默又隨性。不過這裡有個容易被忽略的重點——這份2015年發表於《Journal of Research in Personality》的伊利諾大學研究，官方新聞稿標題其實直接寫著：「大型研究證實：出生順序對個性或智商沒有實質意義的影響」。主導研究的心理學教授羅伯茲坦言，研究確實測得統計上顯著的差異：老大智商平均只比後面出生的手足高出；個性差異的相關係數僅（滿分1分），這些差異在統計學上「看得到」，但在現實生活中「小到幾乎感受不到」，不足以據此斷定「因為排行老大所以外向負責」這類具體標籤。換句話說，出生順序對個性的影響，遠比一般人想像中微弱得多。心理學家也提醒，不能只憑出生排行就斷定一個人的全部，因為父母的管教態度、童年成長環境、手足年紀差距與家庭期待，都會在性格養成上帶來深遠的影響，出生順序頂多只是眾多因素中相對微小的一環，適合當作茶餘飯後的趣味話題，但不宜過度解讀為精準的個性判斷依據。