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▲樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker）在一軍首打數就開轟，成為中職史上第14人、洋砲第7人。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.24）

中華職棒樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker）昨（24）日初登場就用「首打數即全壘打」向台灣球迷自我介紹，不過延長賽10局下遭到富邦悍將「護國神山」曾峻岳三振，被視為前役最關鍵打席。桃猿總教練曾豪駒今（25）日受訪時，也特別稱讚曾峻岳，直言對心態成長很多，「這幾年經歷國際賽後，對決心態成長，看到好的對決。」威克認為曾峻岳是非常好的投手，尾勁很強，「昨天最後被解決，下次一定會還以顏色。」桃猿前役開箱新洋砲威克，第2打席就狙擊聯盟勝投王李東洺，用2分砲向台灣球迷打招呼，成為中職史上第14位、洋砲第7位「首打數即開轟」的球員。不過在10局下一出局三壘有人的局面，威克未能把握當英雄的機會，與悍將守護神曾峻岳纏鬥5球後遭到三振，被視為前役最關鍵的打席。桃猿總教練曾豪駒今日談到新洋砲威克首戰表現時，特別點名曾峻岳，「跟威克對決的心態，成長滿多的。」曾總指出，過往曾峻岳遇到狀況時，控球會閃躲，「昨天的對決，讓我看到他成長很多，這幾年經歷國際賽後，對決心態成長，看到好的對決。」曾總認為，有威克這類型的洋砲，透過交手、對決，也能幫助中職投手成長。曾峻岳前役賽後受訪時表示，面對威克就是拿出最好的武器球去對決，沒想過敬遠。更直言，威克是右打版的魔鷹，「三壘有人的情況下，對決的壓力是滿大的。」威克賽前受訪時，也談到前役的關鍵打席，大讚曾峻岳是非常好的投手，「他的直球尾勁非常好，我第1球沒掌握到打成界外。昨天最後被解決，下次一定會還以顏色。」威克坦言，在當下沒想過會被對決敬遠，「因為他是很好的投手，我覺得會正面對決。」由於另一名洋砲道威聖（Ronnie Dawson）下二軍調整，桃猿最快啟用雙洋砲的時機也會落在8月中，屆時該如何安排2人在外野的守備，曾總直言，需要看屆時的陣型去調整，「威克也能打DH，一壘可能會慢一點，這還要考量，而道威聖可以守中、左外野。」