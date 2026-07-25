淡江大橋剛通車不久，網路上瘋傳淡江大橋落日絕美風景照，民眾也想拍到同樣美的照片，氣象署今（25）日發文宣告，建議了共五個拍攝地點，以及適合前往攝影的時間，更提出要比對落日時間等的拍照撇步。
🟡「淡江大橋追日攻略」最佳攝影地點與適合時機：
📍地點一：淡水油車口木棧道（🎉最佳首選）
適合拍照時機：全年都適合
📍地點二：淡水馬偕上岸處
適合拍照時機：3月上旬 - 10月初
📍地點三：淡水滬尾漁港：
適合拍照時機：3-5月下旬、7月下旬-10月下旬
📍地點四：淡水海關碼頭
適合拍照時機：2-5月下旬、7月下旬-11月上旬
📍地點五：八里地區
適合拍照時機：受觀賞角度限制，僅漁船碼頭沙灘東側於6月-7月上旬較具觀賞條件
🟡「淡江大橋追日攻略」攝影小撇步：
氣象署表示，出發前別忘了查詢最新日落時間，並交叉比對周邊地點的天氣預報，例如「淡水區公所（鄉鎮預報）」、「漁人碼頭單車點（單車預報）」、「臺北港（主要港口預報）」及「淡水第二漁港（休閒漁港預報）」，確認天氣狀況、降雨機率以及雲量等資訊，再決定是否出發。
🟡「淡江大橋追日攻略」攝影小叮嚀：
一、觀賞請配戴深色墨鏡，避免直視太陽。
二、拍攝時請留意自身安全與交通狀況，維護觀景品質。
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📍地點一：淡水油車口木棧道（🎉最佳首選）
適合拍照時機：全年都適合
適合拍照時機：3月上旬 - 10月初
📍地點三：淡水滬尾漁港：
適合拍照時機：3-5月下旬、7月下旬-10月下旬
📍地點四：淡水海關碼頭
適合拍照時機：2-5月下旬、7月下旬-11月上旬
📍地點五：八里地區
適合拍照時機：受觀賞角度限制，僅漁船碼頭沙灘東側於6月-7月上旬較具觀賞條件
🟡「淡江大橋追日攻略」攝影小撇步：
氣象署表示，出發前別忘了查詢最新日落時間，並交叉比對周邊地點的天氣預報，例如「淡水區公所（鄉鎮預報）」、「漁人碼頭單車點（單車預報）」、「臺北港（主要港口預報）」及「淡水第二漁港（休閒漁港預報）」，確認天氣狀況、降雨機率以及雲量等資訊，再決定是否出發。
🟡「淡江大橋追日攻略」攝影小叮嚀：
一、觀賞請配戴深色墨鏡，避免直視太陽。
二、拍攝時請留意自身安全與交通狀況，維護觀景品質。