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44歲藝人唐禹哲今（25）日在社群平台宣布喜訊，宣布與小13歲的混血妻子蘇小軒迎來第二個孩子，正式升格一家四口家庭，由於第二胎是女兒，加上4歲兒子，家中湊成「好」字，消息曝光後湧入大批粉絲祝福。唐禹哲稍早曬出跟蘇小軒一起抱著寶寶的三口合照，畫面中女兒裹著粉色包巾甜蜜入鏡，他感性寫下：「謝謝妳來到這個世界，也謝謝媽媽，最辛苦的人。」對熬過艱辛孕期的的老婆深情告白。蘇小軒也在YouTube頻道公開「Birth Vlog 生產日記」，完整記錄待產過程，她透露自己在出發前特地畫好漂亮的妝容迎接寶寶，充滿儀式感，她也分享自己的待產包內容物，想不到其中不只有母嬰用品，還特地帶了Switch遊戲機，希望能用輕鬆的心情等待寶寶報到。事實上，夫妻倆今年5月20日就在象徵「我愛你」的日子公開二胎超音波照，當時蘇小軒透露，大兒子一直期待能有弟弟妹妹陪伴，如今終於如願以償。唐禹哲在2023年《披荊斬棘》第3季中跟蘇小軒求婚成功，之後才公開兩人育有一子的消息，並於去年完成結婚登記。值得一提的是，唐禹哲另外與前任另育有一子，因此這次女兒誕生，也讓他正式迎來人生第三個孩子。