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▲川普重返白宮記者晚宴嗆聲不斷！（圖／路透社／達志影像）

美國年度白宮記者協會（White House Correspondents' Association，WHCA）晚宴經歷槍擊暗殺事件後，時隔3個月重新舉辦。美國總統川普週五（7/24）在晚宴上發表充滿批評諷刺的演說，他同時開玩笑宣布，將角逐「第4任期」！向來與記者關係緊張的川普週五這天罕見地很有耐心，撐完整場長達約1小時的演說，成為他就任總統後首度在這項年度盛會上發表演說。他在上台演說時說：「正如我3個月前所說，秀必須登場。我們當時在後台，都希望活動能繼續下去，不管是凌晨2點還是3點都無所謂，但最終我們認為用現在這種方式進行更合理。」川普所說的「3個月前」是指這場晚宴原本於4月底在華盛頓希爾頓酒店舉行，但當天突然有一名男子試圖強行闖過安檢、開槍射擊，也讓這場晚宴延後到7月底舉辦，這次會場地點則改到「原為川普飯店」的——這棟位於華府舊郵政大樓的建築，原本正是「川普國際飯店華盛頓特區」，川普家族2022年出售後才改名為華爾道夫酒店。即將卸任的白宮記者協會會長江慧儀在開場致詞中，也特別提及4月槍擊事件，形容那次攻擊「考驗了我們所有人」，同時也「揭示了值得捍衛的價值」，為整場晚宴定下情感基調。依照往年慣例，在白宮記者協會晚宴發表演說的美國總統通常會自嘲娛人，展現極高幽默感。但美聯社報導指出，川普這晚的發言卻是延續他批評對手和媒體的風格。被他點名批評的包括搖滾樂天王布魯斯史普林斯汀、好萊塢資深女星珍芳達與貝蒂蜜勒，他還稱前總統歐巴馬為「海珊歐巴馬」。此外，他也砲轟參議員亞當希夫，笑稱對方曾被列為晚宴「專業小丑」候選人之一；深夜脫口秀主持人金摩爾、法倫、科貝爾同樣未能倖免，被他批評「沒有才華」。整體氣氛從一開始的「友善笑聲」逐漸轉為冷淡，其中一則關於「政治人物該有任期限制、否則老到爬不上樓梯見老婆」的笑話，現場幾乎沒人捧場，場面一度顯得尷尬。川普甚至宣布，他將正式「角逐第4任期」：「這是獨家新聞，我打算競選第4任期……沒錯，我已經贏過3次，現在要再來一次……我非常擅長競選總統。」他邊說邊拿出一頂繡著「2028」的紅色棒球帽戴上，隨後還將這頂帽子拋出去送人。川普贏得2016年總統大選後展開第一任期，而他始終否認在2020年大選中敗給對手拜登。他在2024年大選擊退民主黨候選人賀錦麗後，目前是他的第二任期。根據美國憲法規定，總統任期不得超過兩屆。川普對著現場媒體說，等他離開白宮後，所有媒體恐怕都會倒閉：「你們這些人都搞不清楚你們有多幸運。等我離開了，你們都會破產，你們的商業模式將終結。這是真的。你們破產不會讓我感到驕傲，你們沒有人可以報導了，沒有人對其他人有興趣。」值得一提的是，這場晚宴的得獎記者名單中，包括曾因報導川普與艾普斯坦關係、而被川普點名批評過的《華爾街日報》團隊，這個安排也被外界解讀別具政治意味。截至目前，川普尚未鬆口是否真的會在2028年投入選戰，這場晚宴的「第4任期宣言」，外界普遍解讀為延續他一貫的挑釁式幽默風格。