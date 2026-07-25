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中聯毒油食安風暴持續延燒，國民黨今（25）日於凱道發起「我是人，我反毒台」集會遊行。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（25）日表示，人民要的是食品安全，而不是政治動員，當地方政府依法應盡的食安把關責任仍在進行中，卻急著投入政治動員，這場凱道遊行不僅無助於解決食安問題，也難以回應人民最關心的食安需求，他對這場遊行的評論只有四個字：「師出無名」。簡舒培表示，中聯油脂食安事件發生後，中央依法啟動源頭管理、追查流向、問題產品下架及裁罰；依《食品安全衛生管理法》，各地方政府也必須負起第一線查核、抽驗及下架的法定責任，目前包括新北市、桃園市等國民黨執政縣市，以及高雄市、台南市等地方政府，都持續配合中央追查流向、清查市面產品、擴大下架，顯示食安事件的處理本來就是中央與地方依法分工、共同合作，沒有藍綠之分。簡舒培指出，當許多地方政府仍在第一線忙著查核、抽驗、下架，全力降低民眾食安風險時，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕卻選擇號召群眾上凱道，把重心放在政治動員，而不是做好地方政府最重要的食安把關工作，這樣的優先順序令人不解，也有本末倒置之嫌。簡舒培表示，人民真正關心的是問題產品是否查清楚、是否全面下架，以及市場上是否仍有流通，而不是政治人物喊了多少口號、辦了多少場遊行。他強調，食安沒有藍綠，責任也不能分藍綠，中央負責源頭管理與跨縣市協調，地方則負責第一線查核、抽驗及下架，各司其職，才能真正守護民眾食品安全。