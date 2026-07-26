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▲海洋委員會國家海洋研究院院長陳璋玲致詞。(圖／國家海洋研究院提供)

▲新北市時雨高中及新北市復興高級商工職校聯隊，透過水彩創作呈現鬼頭刀洄游、繁衍與黑潮環境間的連結。(圖／國家海洋研究院提供)

海洋委員會國家海洋研究院24日，在高雄城市商旅真愛館，舉辦2026第4屆諾大師海洋大數據競賽暑期工作坊活動，期透過海洋資料應用、數據分析工具操作及研究成果交流等，以培養青年學子運用大數據探索海洋議題，以及提出創新解方的能力。海洋委員會國家海洋研究院2026第4屆諾大師海洋大數據競賽暑期工作坊活動，是由國家海洋研究院院長陳璋玲主持，有來自16所高中職校及28個大專院校系所，共百餘位青年學子與會。國家海洋研究院院長陳璋玲以「與海同行，知海致遠」勉勵與會青年學子，不僅要學習精準分析數據，更要透過跨領域交流，傾聽不同背景夥伴的觀點，激盪創新思維，共同提出海洋議題的解決方案。陳璋玲表示，國家海洋研究院長期致力推動數位海洋與智慧海洋發展，而蒐集與整合海洋數據，正是其中最重要的核心工作，期透過國家海洋資料庫及共享平台(NODASS)收錄多元海洋大數據，以提供各界運用資料探索海洋現象、發掘問題並採取行動。諾大師海洋大數據競賽暑期工作坊活動，結合資料操作、工具應用與研究交流，安排NODASS平台操作、案例分享及QGIS應用課程，並依學習需求，規劃初階與進階分流教學，涵蓋Python、AI應用、地理與海洋資料分析等內容，再經由國家海洋研究院研究員們分享波浪能源、衛星影像、數位孿生、eDNA分析及海洋文化應用等研究成果，並透過Ocean Talk促進跨領域交流。陳璋玲指出，此次參賽作品，除了展現資料分析能力，也展現青年關注海洋議題的多元視角，其中馬公高中海洋觀測隊是離島青年首度參與競賽，提出運用NODASS海表溫度、海流、風浪及海氣象等資料，探討澎湖鯨豚擱淺事件與海洋環境變化之關聯，展現離島青年關注海洋保育議題的行動力。此外，以藝文創作轉譯海洋數據，展現科學與藝術融合之美，以新北市時雨高中及新北市復興高級商工職校聯隊的「刀下留『卵』」，以「漁業永續─鬼頭刀關鍵產卵場之環境因子識別與預警監測」為主題，透過水彩創作呈現鬼頭刀洄游、繁衍與黑潮環境間的連結。陳璋玲並指出，國家海洋研究院盼透過結合科學知識、數據實作與專家交流的培訓過程，激發青年學子探索海洋研究的潛能，培養運用海洋資料解決問題的能力，為我國海洋空間規劃、環境保育及永續發展，培育兼具資料分析能力與跨域創新思維的新世代海洋人才。