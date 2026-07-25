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▲美食展邀多家米其林必比登店家進駐，圖為牛店精燉牛肉麵（圖／台灣觀光協會提供）

14家米其林必比登與人氣名店 這家豬腳店黃仁勳也愛

五星飯店推住宿券、餐券 餐券6.1折起

▲美食展也有多家五星飯店推優惠券，「晶華酒店」的azie餐廳新推出「爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐」每張1999元，號稱打至6.6折。（圖／晶華酒店提供）

「2026台灣美食展」將於7月31日～8月03日於台北世貿一館登場，主辦方表示，今年以「風土醞釀」為主題，匯聚全台各地優質在地食材、金牌美食、冠軍伴手禮，尤其一次匯集14家米其林入選或是必比登推薦的餐飲品牌，而飯店集團也祭出多項展場限定優惠。在最新的《台灣米其林指南2026》公布後，本屆參加美食展的米其林、必比登參展店家累積到14家餐廳，包含最新入選米其林餐廳自在天、榮獲必比登推薦的雲川水月、以虱目魚全魚料理聞名的長盈海味屋、牛店精燉牛肉麵、小份量台菜的馨苑小料理、冠軍包種有機茶園的天然茶莊等餐廳。另外邀集多家人氣名店，包括以新鮮水果製成的「趴利趴利台灣冰淇淋」；每日限量搭高鐵直送台北的台南「宇航涮牛肉湯」；黃仁勳及韓國美食家白種元都慕名前往的「五燈獎豬腳飯」等。想親眼看名廚上菜，展場內的屏東好味館也公布於7月31日開幕當天邀請全台最年輕米其林主廚吳定祐以屏東食材入菜展演，交通部觀光署邀知名主廚詹姆士於8月3日現身展館。多家星級飯店與餐飲集團在本次美食展祭出限時優惠。「圓山大飯店」首度推出展場限定的「金龍客房住宿券」7777元，享4.7折優惠、以及「平假日金龍廳片皮鴨四人分享餐券」每套6.1折，售價5980元。「晶華酒店」主打展場限定三優惠，全新推出azie餐廳「爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐」每張1999元，號稱打至6.6折。北投「泉源閣」的「總舖師酒家宴十人桌菜」每套16,800元、「故宮晶華」推出的「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」 每張4299元。「海霸王」也推出展場每日限量50組台菜料理甲天下4人超值套餐，只要888元。「天成集團」推出旗下六館聯合住宿券2.2折起，平日住宿含早餐每張售價3200元、「台北天成大飯店」翠庭中餐廳推出招牌四人烤鴨合菜3980元，下殺6.9折。「台北美福飯店」展場限定彩匯餐券限定買8送1、買12送2，美食通用券3500元起。「綠舞國際觀光酒店」則是推出首次登場的「御膳套餐雙人餐券」1400元起、宜蘭「黑 RURU CAFE」的「雙人下午茶餐券」兩人只要799元。日期：2026年07月31日－2026年08月03日時間：每日 10:00－18:00地點：台北世貿一館門票：7月9日 ~ 7月30日：預售票 180元7月31日 ~ 8月3日：展期票 200元