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台北市長蔣萬安號召民眾今（25）日上凱道反毒油，但國民黨市議員林杏兒聲稱，收到匿名恐嚇訊息，揚言今晚大會現場，當眾槍殺林杏兒與台北市長蔣萬安。不過初步了解，竟然是致電民眾聲稱「有預感」黑衣人要拿紅外線槍殺市長跟她，林杏兒隨即告知北市警局長林炎田但尚未報案。北投警分局表示，將請林議員儘速完成報案程序、本分局積極偵辦中；稍早辦公室已經完成報案。據了解，在林杏兒聲稱此事後，北市警局滾動調整人力、加強警備，目前派出270員警維護秩序。林杏兒今早在臉書表示，接到了極其惡劣的不明恐嚇訊息，聲稱要在今晚「725 我是人，我反毒台」的大會現場，當眾槍殺林杏兒與市長蔣萬安，更說第一時間已將相關事證通報警察局以嚴防。林杏兒更說，某些不理性的人或是極端青鳥，如果不滿意人民對政府的監督，大可用理性論述來回應，竟然想用「槍擊、暴力」來打壓異己、製造恐懼？這種企圖用暴力恫嚇社會的下劣行徑，她給予最嚴厲、最嚴正的譴責。