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引述前第一夫人這番發言 李艷秋：徐國勇還不記取教訓

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安日前大動作號召民眾725一起走上凱道為食安發聲；民進黨祕書長徐國勇則在直播節目中開噴：「這是一場被炮製出來的護食安遊行」、「所謂的民怨沸騰，就是恁製造出來的嘛！恁危言聳聽製造出來的」。對此，資深媒體人李艷秋分析，這場遊行如果人數夠多，食藥署長恐成替死鬼；但若人數不足，在野就等著被民進黨生吞活剝吧！李艷秋表示，民進黨已經在拆除725的民怨炸彈了，針對徐國勇的這番話有三層意思，首先、民進黨知道民怨沸騰是事實。民怨的原因不是政府無能又傲慢，是人民被煽動；至於為何被煽動？就是無知。這跟之前他們說人民是無知的邏輯一貫相通。李艷秋續指，其次、民進黨已經得知725會有很多人上街，那景象將重創民進黨，所以徐國勇在遊行前一天先定調為假民怨、被煽動、無腦無知，稀釋食安上街的正當性。這樣就算人數爆表，也只是一群無知的人跟著在野黨亂鬧，中間選民不要被假象影響。接著，李艷秋提到，很多人都記得2004年總統大選前，藍營舉辦大遊行，前第一夫人吳淑珍輕蔑嘲諷地說：「到時候還不就是小貓兩三隻。」結果激起藍營鬥志，反而催出百萬群眾參與。而如今徐國勇不記取教訓，仍然在遊行前夕，用「民怨是被製造出來的」羞辱關心食安的民眾，為遊行添柴加火。「這麼離譜的操作，應該是他們震懾於遊行的規模，抹黑是民進黨最熟悉的手段；或者是得權後的傲慢蠻橫，已成為民進黨的基因了。」李艷秋直言，725護食安遊行，人數夠多，可能會換一個食藥署長當替死鬼；人數不夠多，在野就等著被民進黨生吞活剝吧！