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知名旅遊YouTuber「小象愛出門」去年與男友老謝結婚後，透過試管嬰兒積極求子中，日前終於宣布成功懷孕，她坦言孕初期相當驚險，不僅幾乎每週都大出血，還曾經有三公分血塊從身體裡掉出，讓她至今已經四次因為出血掛急診，天天都過得提心吊膽。小象透露這次試管植入2顆胚胎，雖然懷孕成功，但身體狀況相當不穩定，就算沒有碰撞或劇烈運動，還是會突然大量出血，日前她更突然排出約3公分大血塊，讓她和老謝當場嚇壞，「以為是寶寶掉出來了」，幸好緊急就醫後確認寶寶還在身體裡。醫師推測出血原因是跟著床還沒穩定有關，另外也不排除其中一顆胚胎子宮外孕，或是胚胎還沒完全保住，也可能是服用抗凝血藥物所致，因此目前還需要靜養觀察。為了保住寶寶，小象目前遵守醫師建議臥床休養，減少走動，出席活動、工作時也用輪椅代步，讓她感嘆「當媽媽真的不容易」，坦言每天都在擔心寶寶的狀況，也希望能順利度過孕期，消息曝光後讓粉絲紛紛留言祝福，希望她能夠順利度過孕期，生下健康的寶寶。