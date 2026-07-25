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邱建富反擊：別拿神明說事、更別扭曲事實

綠營彰化縣長選戰黨內裂痕持續擴大。民進黨秘書長徐國勇今（25）日談及前彰化市長邱建富堅持參選時，指邱曾在神明面前承諾支持黨提名人，如今若違背承諾，也應思考身為黨員的責任，並強調「我一點都不擔心，我們一定會贏」。邱建富隨即反擊，強調自己早已不是黨員，並質疑徐國勇「既然這麼喜歡拿神明說事」，敢不敢也在神明面前問問，提名前的內參、封關民調到底是不是立委陳素月第一。民進黨中央黨部秘書長徐國勇今天到彰化縣長參選人陳素月總部，為基層候選人披彩帶。徐國勇表示，邱建富當初曾參與彰化縣長提名初選，結果公布後，4位參與者曾一起牽手宣示，承諾全力支持民進黨提名人。他指出，參選固然是每位國民的權利，但「如果他想要違背當時自己在神明面前所做、所說的話」，也應思考身為黨員應盡的責任與義務。徐國勇強調，邱建富既然是民進黨一路栽培的政治人物，更應理解民進黨追求的是整體團結，而非個人利益。他也語帶保留表示，目前候選人登記尚未開始，「希望大家好好思考一下」。徐國勇表示，民進黨現階段最重要的是團結一致向前走，共同爭取勝選，而不是讓個人因素影響整體布局。他強調對彰化選情仍深具信心，對邱建富參選一事「一點都不擔心」。邱建富隨即隔空反擊，直指徐國勇「既然這麼喜歡拿神明說事」，不如也到神明面前問問立委黃秀芳、彰化市長林世賢，兩個陣營在提名前所做的內參、封關民調，「到底是不是陳素月排名第一？」邱建富表示，自己當天根本沒在神明面前做任何承諾，只是「應徐國勇之邀一起拍了一張合照」，如今卻被形容曾在神明面前承諾支持結果，「這樣的說法不僅太離譜，也完全與事實不符。」他質疑，如果今天連徵召都能說成初選，「那民進黨還有什麼公信力？」邱建富最後表示，自己早已不是民進黨黨員，自然不存在所謂黨員義務或黨紀問題。他反批，民進黨真正該思考的是究竟要對人民負責，還是只對派系負責；如果推出的只是新潮流體系培養的縣政助理，外界難免質疑，這場選舉究竟是在選彰化的未來，還是要讓魏明谷時代的團隊重新回鍋、班師回朝。