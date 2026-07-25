近期復古風潮吹到動漫界，過去超熱門的熱血動漫《戰鬥陀螺》，又重新在台灣興起，許多人紛紛成為戰鬥陀螺戰士，還有民眾自發舉辦「戰鬥陀螺比賽」，就有民眾分享，有人在台中舉辦戰鬥陀螺比賽，比到深夜接近11點時，突然出現一位警察，原來是來宣導反詐騙，大家瞬間變成乖寶寶，仔細聽警察的宣導內容。
打比賽到一半 警察突然出現
原PO在Threads上分享，他們一群人在台中的公園打戰鬥陀螺比賽，比到晚上10點45分，突然出現一位警察，只見警察手舉著海報，向大家宣導反詐騙內容，陀螺戰士們站成一圈仔細聽警察說明，「大家都很乖在聽，打陀螺的都是好孩子」。
貼文一出，吸引許多人留言，「不開聲音以為是辦陀螺比賽，大會在講規則，大家聽很認真」、「警察好用心」、「所以現在是上反詐教學課，大家乖乖聽講，下課後才能繼續玩」、「其實宣導完警察葛格也要下場參賽」、「好酷，第一次看到這樣的政令宣導」。
宣導反詐騙 眾人乖乖聽說明
原PO的貼文，也釣出台中市政府警察局第五分局留言，警察局先對打擾到戰鬥陀螺比賽感到抱歉，「脆友們晚安，這裡是台中市政府警察局第五分局，不好意思打擾各位興致」。接著警察局指出，近期網購詐騙頻繁發生，因此特別到戰鬥陀螺比賽中宣導。
警察局表示，「最近戰鬥陀螺盛行，賣貨便（物流）詐騙也隨之而來，搭版宣導，買、賣、收、贈物，對方跟你說要金流、實名驗證、還傳客服連結給你，就是詐騙。願大家都不會被詐騙支配。3、2、1，Go ～～Shoot」。
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原PO在Threads上分享，他們一群人在台中的公園打戰鬥陀螺比賽，比到晚上10點45分，突然出現一位警察，只見警察手舉著海報，向大家宣導反詐騙內容，陀螺戰士們站成一圈仔細聽警察說明，「大家都很乖在聽，打陀螺的都是好孩子」。
貼文一出，吸引許多人留言，「不開聲音以為是辦陀螺比賽，大會在講規則，大家聽很認真」、「警察好用心」、「所以現在是上反詐教學課，大家乖乖聽講，下課後才能繼續玩」、「其實宣導完警察葛格也要下場參賽」、「好酷，第一次看到這樣的政令宣導」。
宣導反詐騙 眾人乖乖聽說明
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警察局表示，「最近戰鬥陀螺盛行，賣貨便（物流）詐騙也隨之而來，搭版宣導，買、賣、收、贈物，對方跟你說要金流、實名驗證、還傳客服連結給你，就是詐騙。願大家都不會被詐騙支配。3、2、1，Go ～～Shoot」。