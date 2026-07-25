（更新時間：16:47）中央氣象署今（25）日下午 16 時 43 分發布大雷雨即時訊息！警戒範圍涵蓋臺東縣陸上與沿海地區，劇烈降雨將一路影響至下午 17 時 13 分止。氣象署提醒，受短延時強降雨影響，當地將伴隨較強陣風與閃電落雷，請民眾嚴防雷擊、低窪地區積淹水，以及溪水暴漲、坍方落石。

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🟡短延時強降雨襲擊台東 慎防雷擊與溪水暴漲

本次大雷雨伴隨極為猛烈的短延時強降雨、強陣風及密集落雷。氣象署警告，戶外活動民眾需特別注意防範雷擊危害；山區與溪谷地區則需極力慎防溪水暴漲、坍方、落石以及土石流，鄰近水域民眾應儘速遠離，切勿在河床與溪流附近逗留。

▲中央氣象署發布大雷雨即時訊息，台東縣陸上與沿海地區列入警戒範圍，劇烈降雨一路影響至下午 16 時 51 分。（圖／氣象署提供cwa.gov.tw）
▲中央氣象署發布大雷雨即時訊息，台東縣陸上與沿海地區列入警戒範圍，劇烈降雨一路影響至下午 16 時 51 分。（圖／氣象署提供cwa.gov.tw）
🟡低窪地區嚴防積淹水災情 行車注意低能見度

此外，平地與低窪地區極易出現劇烈積水與淹水狀況，請居民提早做好防汛整備。劇烈雨勢也將導致戶外視線驟降，駕駛人行經警戒區域時請務必減速慢行、開啟頭燈，並隨時注意突發強陣風與積水帶來的行車風險。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...