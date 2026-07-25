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數千台離心機深埋「鎬山」 防禦美軍特種部隊突襲

《紐約時報》引述多名知情官員報導，美國情報機構最新評估指出，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）尋求研發核武器的意願，「遠高於」其父親、前任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。情報指出，雖然西方情報機構長期駁斥伊朗「從未尋求核武」的說法，且以色列指控德黑蘭近年已採取核武化步驟，但外界普遍認為哈米尼生前對於是否跨越核武門檻至少持遲疑態度。反觀，穆吉塔巴對於擁抱核武的猶豫程度明顯低於其父親。報導強調，該項評估並非基於戰事爆發後或穆吉塔巴繼位以來的新情報，而是根據戰前掌握的資訊。然而隨著局勢轉變，雖然穆吉塔巴本人從未公開露面，但伊朗政權內部主張擁核的鷹派勢力大增，他們強調唯有擁有核武，才能保護伊朗免受未來進一步的攻擊。除了最高領袖的立場轉變，伊朗的核設施部署亦有新動向。《華爾街日報》本週引述美以官員消息指出，以色列情報顯示伊朗已將數千台離心機轉移至「鎬山」（Pickaxe Mountain）的設施中，並將其深埋地下，以防範來自空中的打擊。目前尚不清楚這些離心機的具體來源，報導推測可能自伊朗其他核設施調運而來。伊朗至今仍拒絕聯合國國際原子能總署（IAEA）進入該地點視察，且未透露任何營運細節。《紐約時報》報導指出，伊朗官員認為美軍的空襲彈藥無法穿透該山體的深度防禦，並已調派部隊加強防守，以防範美國突擊隊可能發起的地面突襲。