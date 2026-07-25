美國維吉尼亞州一名流浪漢柯蒂斯（Curtis），因愛犬「公主（Princess）」遭車撞受傷，無力負擔急診醫療費，卻始終不願放棄陪伴多年的毛孩。柯蒂斯凌晨抱著受傷的狗狗，步行到非營利的亞西西天使動物醫院（Angels of Assisi），在門口裹著毛毯席地而睡，苦等醫院開門，畫面全被監視器拍下，令無數網友動容。醫院得知情況後立即收治，並全額負擔醫療費用。公主目前已從幾乎無法站立，逐漸恢復到能慢慢奔跑，飼主也天天前往陪伴，一人一狗的感情溫暖了許多人的心窩。
愛犬遭車撞受傷！流浪飼主抱著牠苦守醫院外
根據外媒《The Dodo》報導，比特犬「公主」今年5月遭遇車禍，飼主柯蒂斯雖失去住所、身無分文，無法負擔緊急醫療費用，但在凌晨4點多，他仍抱著用毛毯包裹的公主，一路步行至亞西西天使動物醫院，並在醫院尚未營業前，陪著愛犬躺在冰冷地面等待天亮，而這一幕全被門口監視器完整拍下。
等到上午醫院開門後，醫療團隊立即替公主檢查，發現牠幾乎無法行走，不僅前腿脫臼，牙齒也因撞擊受損。所幸前腿無須開刀便順利復位，目前僅剩後腿神經受損，需要持續接受復健治療。
監視器畫面曝光！真情感動無數網友
亞西西天使動物醫院是一間結合收容服務的非營利機構，長期提供經濟困難飼主平價甚至免費的醫療協助。醫院表示，公主的所有醫療費用皆由院方全額負擔，希望每位飼主無論收入多寡，都不會因經濟壓力失去替毛孩治療的機會。
院方事後也將監視器畫面分享到官方IG帳號「@angelsofassisi」，立刻吸引大批網友關注，不少人都被柯蒂斯始終守護愛犬的身影深深感動。
流浪飼主天天探望陪伴！院方盼一人一狗再次團聚
雖然公主目前仍在療養復健，但柯蒂斯幾乎每天都會前往醫院探望，不僅帶食物給牠，還會陪公主到戶外散步、玩耍。醫院執行長歐尼爾（Lisa O'Neill）表示，每當公主看見主人現身，總會開心得眼睛發亮，彼此深厚的情感令人動容。
院方透露，公主的恢復情況相當良好，已從原本站立困難，逐漸進步到可以慢慢小跑步。他們最大的心願仍是讓這對相依為命的夥伴再次團聚；若未來因生活條件無法共同生活，醫院也會持續照顧公主，同時尊重並支持柯蒂斯所做出的每一項決定。
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根據外媒《The Dodo》報導，比特犬「公主」今年5月遭遇車禍，飼主柯蒂斯雖失去住所、身無分文，無法負擔緊急醫療費用，但在凌晨4點多，他仍抱著用毛毯包裹的公主，一路步行至亞西西天使動物醫院，並在醫院尚未營業前，陪著愛犬躺在冰冷地面等待天亮，而這一幕全被門口監視器完整拍下。
監視器畫面曝光！真情感動無數網友
亞西西天使動物醫院是一間結合收容服務的非營利機構，長期提供經濟困難飼主平價甚至免費的醫療協助。醫院表示，公主的所有醫療費用皆由院方全額負擔，希望每位飼主無論收入多寡，都不會因經濟壓力失去替毛孩治療的機會。
院方事後也將監視器畫面分享到官方IG帳號「@angelsofassisi」，立刻吸引大批網友關注，不少人都被柯蒂斯始終守護愛犬的身影深深感動。
流浪飼主天天探望陪伴！院方盼一人一狗再次團聚
雖然公主目前仍在療養復健，但柯蒂斯幾乎每天都會前往醫院探望，不僅帶食物給牠，還會陪公主到戶外散步、玩耍。醫院執行長歐尼爾（Lisa O'Neill）表示，每當公主看見主人現身，總會開心得眼睛發亮，彼此深厚的情感令人動容。
院方透露，公主的恢復情況相當良好，已從原本站立困難，逐漸進步到可以慢慢小跑步。他們最大的心願仍是讓這對相依為命的夥伴再次團聚；若未來因生活條件無法共同生活，醫院也會持續照顧公主，同時尊重並支持柯蒂斯所做出的每一項決定。