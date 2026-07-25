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日本職棒（NPB）與 NPB Enterprise（日本武士隊）今（25）日宣布，新任監督由現年51歲井口資仁接任，成為了日本隊史上首位擁有美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）經歷的監督。井口球員時期，留下美、日通算2254支安打、295支全壘打的成績，擔任千葉羅德海洋隊監督時，培養出「令和怪物」佐佐木朗希。日媒《Sponichi》指出，井口在在活用數據、調兵遣將上獲得極高評價，加上擔任大聯盟節目解說，對世界棒球與各國球員的特性瞭若指掌。井口執教首戰將於今年11月的亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）。今年3月的世界棒球經典賽（WBC），日本隊創下史上最慘的8強淘汰紀錄，前監督井端弘和卸下職務，今日確定新任監督人選為前大聯盟球星井口資仁。目標是在明年世界棒球12強賽（Premier12）中取得2028年洛杉磯奧運的參賽權。井口就任後的首戰，將是今年11月舉行的亞冠賽。現年51歲的井口，畢業於國學院久我山高校、青山學院大學，於1996年日職選秀會以第一指名加盟大榮鷹隊（現福岡軟體銀行鷹隊）。自新人年的1997年起便成為球隊游擊手，2001年轉任二壘手後，曾兩度榮獲盜壘王，以兼具「跑、打、守」的3拍子能力，替大榮隊奪下1999年及2003年「日本一」。井口在2005年前往大聯盟挑戰，旅美首年就以芝加哥白襪隊先發二壘手的身份，為奪得世界大賽冠軍做出貢獻。之後曾效力於費城費城人隊、聖地牙哥教士隊，並於2008年隨費城人隊再度奪得世界大賽冠軍，短短4年內就獲得2頂冠軍戒指。2009年井口離開大聯盟，重返日職加盟千葉羅德海洋隊，2017年引退，總計日美職業生涯，累積2254 支安打、295 支全壘打、224 次盜壘。井口在引退後接任羅德隊監督，自2020年起連續2年帶領球隊拿下第2名。此外，井口在帶隊期間，曾成功培養出佐佐木朗希，日媒《Sponichi》表示，井口在活用數據、調兵遣將上獲得極高評價，加上擔任大聯盟節目解說，對世界棒球與各國球員的特性瞭若指掌。日媒也指出，日本隊監督同時肩負徵召球員的重任，包括前往美國邀請旅美球員參賽，在組隊與編制上有很重的角色。先前經典賽時，曾發生向主辦方詢問大谷翔平等大聯盟球員招募許可，卻久久未獲回覆，進而影響本土組球員編制、導致步調落後的情況。而井口不僅與日職關係密切，至今與大聯盟球團也保持著極深的淵源與聯繫。今年經典賽，大聯盟球員參賽人數從上一屆的4人倍增至歷來最多的8人，洛杉磯奧運更有可能再創新高。而在那之前，明年11月將面臨兼作奧運資格賽的世界12強賽。日本隊極有可能以本土職棒選手為主體參賽，若拿到亞洲區最高名次即可確定晉級；若錯過，將陷入必須打最終資格賽的苦戰。