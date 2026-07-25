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西班牙宣布國家緊急狀態

野火肆虐！西班牙與法國24日野火失控蔓延，已造成超過20萬名民眾與遊客被迫緊急疏散。西班牙政府正式宣布進入國家緊急狀態；法國當局則下令對大西洋沿岸知名度假勝地進行陸海兩路大規模撤離。根據《衛報》報導，在法國西南部吉倫特省（Gironde），野火已吞噬超過1.9萬公頃的森林。當局下令對著名度假勝地費雷角（Cap Ferret）實施「逐村撤離」。由於大火隨時可能切斷聯外唯一道路，週五數百名受困民眾被迫透過船隻從碼頭離開。吉倫特省政府指出，光是兩天之內就已撤離超過11萬人，其中包括大量在露營地與租賃別墅度假的遊客。該區域目前多條主要道路封閉，至少已有80棟房屋付之一炬。86歲的當地居民馬佐迪耶（Jean Mazodier）表示，「我看過無數次火災，但從未見過如此猛烈的，全燒光了，就像失去孩子一樣。」此外，在吉倫特省以南比斯卡羅斯（Biscarrosse）附近爆發的第二起野火，亦已燒毀超過2500公頃土地，並導致約3.1萬人撤離。目前當地動員近800名消防員與4架滅火飛機全力灌救，但火勢仍未取得控制。與此同時，西班牙首都馬德里郊外兩股巨大野火合併，導致超過6萬3000人被迫撤離。在酷熱高溫的極端條件下，西班牙政府宣布了該國歷史上首個因野火發布的「國家緊急狀態」。馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）形容當前情勢為「當地歷史上最嚴重的野火」，並稱這是一場「極端高溫與強風交織而成的完美風暴，情況前所未見」。西班牙政府表示，2026年迄今已紀錄29起大型森林野火，燒毀面積達11萬4796公頃，遠超過去10年平均。面對失控火勢，西班牙與法國已雙雙向歐盟尋求緊急救援。科學家警告，氣候崩潰正引發更頻繁且極端的氣候事件，導致土壤與水源快速蒸發，進而加劇野火風險。數據顯示，歐洲的升溫速度約為全球平均水平的兩倍，極端氣候正對南歐各國帶來前所未有的生存與安全挑戰。