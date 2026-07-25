我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央氣象署發布 10 縣市豪大雨特報，雨勢將持續狂炸至今晚，提醒民眾下班或外出務必留意雷擊與短延時強降雨。（示意圖／記者徐銘穗攝）

中央氣象署今（25）日下午 16 時 10 分發布最新豪雨特報！受到颱風外圍環流及午後熱對流發展旺盛影響，全台 10 縣市防大雨與豪雨襲擊。氣象署提醒，雨勢不只集中在屏東與台東，桃竹苗與中部地區降雨也將一路狂炸至今晚，提醒下班與夜間出門的民眾務必注意雷擊、強陣風及低窪積水。中央氣象署表示，受颱風外圍環流與午後熱對流交織影響，台灣多地對流雲系發展極為旺盛。本次特報影響時間涵蓋今日下午至今日晚上，警戒範圍不僅包含東南部，北部與中部的桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣等桃竹苗地區，雨勢同樣會持續狂炸至今晚。氣象署指出，屏東縣山區、恆春半島以及臺東縣全境列為「豪雨警戒區」，有機率出現局部大雨或豪雨。由於強降雨時間拉長，山區極易引發土石流、落石及坍方，溪水亦可能暴漲，提醒民眾近期應避免前往山區或河川溪谷從事戶外活動。除了屏東與台東豪雨外，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣等地區，均列入大雨特報範圍。降雨過程易伴隨強烈雷擊與劇烈陣風，平地低窪地區請提早做好防汛整備，慎防短時強降雨帶來的積淹水災情。