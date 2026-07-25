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華航梅花識別變革 靠刀下留人保住

澎湖空難載遺體 看主管決策力

56年前中華航空董事長孫洪祥大學剛畢業，隨手看著報紙的地勤徵才廣告，被免費機票吸引，就此開啟了與航空產業的結緣。孫洪祥今（25）日舉辦「高飛人生」新書發表會，分享從業以來不為人知的故事，更提到華航經典的「梅花」標誌由來，差點就要變成「鳥」。「高飛人生」收錄多項台灣航空發展的重要案例，包括台灣虎航成立、華航新企業識別系統「紅梅揚姿」、兩岸航線布局、國際航空聯盟策略等重大決策歷程。中華航空1995年企業識別仍是CAL字樣，1995年後才變成潑墨的紅梅，這也正是孫洪祥想寫書的開端，希望可以讓華航人知道這段故事。孫洪祥說，當時心中已選定梅花，並請設計公司多出一款鳥類圖案作為陪榜，讓主管會議中可以投票通過；自己也在會前與其他部門主管溝通，確認花可以取得支持、投票會通過。沒想到當時董事長劉德敏是空軍背景，認為花看起來太「軟」；結果投票結果就此翻盤變成五五開。孫回憶，董事長是主席若是投票下去，梅花恐怕就被淘汰了，因此自己就舉手道歉，請董事長先不要做決定，自己再研究一下。後來，華航發生名古屋空難，迎來新董事長正好屬意梅花，因此梅花識別就留下來了。2002年桃園飛香港航班在澎湖外海解體墜毀，為台灣史上最嚴重空難。孫洪祥當時在復興航空擔任總經理，而華航急需運回大量遺體，軍方跟華航投資的遠東都拒絕，復興雖只有小型貨機ATR仍答應支援；當時確認有飛行員願意執飛後就答應，孫坐在駕駛艙，載回13具遺體返回松山機場。孫洪祥說，自己是「先斬後奏」，答應後才跟當時復興董事長范志強報告。這是主管的「決斷」，擔任主管職應該要扛責任，而非什麼事都不做。當時自己心裡也做好打算，若是董事長不同意，自己就辭職，好在董事長理解。