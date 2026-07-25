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諾蘭最新電影《奧德賽》上映後吸引大批影迷搶票觀影，然而全台唯一能完整放映IMAX 70mm膠卷、呈現1.43：1畫幅的美麗華大直影城，近期卻接連發生設備異常，不僅觀影過程出現黑屏，今（25）日更臨時宣布當天4個場次全面停播，引起粉絲怒火。相關退票方式也公開，網路購票的影迷，票價會直接退到App中；現場買票者須於8月30日前到現場辦理退票。《奧德賽》是影史首部全程使用IMAX膠卷攝影機拍攝的電影，全台只能美麗華大直影城能完整呈現最高規格畫面，門票一開賣便被搶購一空。然而，影城7月23日先是跳電、冷氣故障，觀眾只能在悶熱環境中觀影，電影播到一半更突然黑屏，讓影迷相當錯愕。根據了解，影廳宣布電影停播時，現場工作人員是拿麥克風通知：「因為設備故障，早上就發生放映機壞掉。」雖然有盡力透過電話告知影迷，不過因為無法完整告知事先買票的觀眾，因此引發了現場觀眾不滿，「那我們沒有注意看手機就不會知道」、「這之前不就發生過的事嗎？我們都為了看電影跑來這裡一趟」、「一直在等諾蘭，2026暑假都被毀了！」