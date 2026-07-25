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宣布退黨後接爆電話！張景森：很多人其實不認同

張景森痛批「盲腸高鐵」：殺死台鐵、客運

東部高鐵是異想天開？張景森揭關鍵：提升台鐵速度

怒問「誰在操作行政院？」 批民進黨內部集體噤聲

行政院長卓榮泰日前拍板高鐵延伸宜蘭計畫，引發前政務委員張景森不滿，昨日震撼宣布退出參加32年的民進黨，今（25）日再發布影片重砲開轟，直指行政院決策機制恐怕已經出了問題，不僅質疑政策遭少數人主導，更痛批許多民進黨人士明知錯誤卻不敢講，怒問：「誰在操作行政院？」並直言如今的民進黨「怪怪的」，已辜負支持者的信任。張景森在臉書發布影片表示，自從宣布退出民進黨後，陸續接到許多黨內外人士來電關心，甚至笑稱「吃飯可能都要排到年底」，也讓他感受到，其實黨內不少人對高鐵延伸宜蘭案並不認同，只是沒有人願意公開發聲。張景森直言，自己只是成為大家表達意見的出口，但真正讓他不解的是，民進黨如今竟然變成「大家都不敢講話」，而高鐵延伸宜蘭明明是攸關國家發展的重要政策，每個人都應該勇於提出不同意見，執政者也應該虛心傾聽。談到反對高鐵延伸宜蘭的原因，張景森強調，問題並不只是花費龐大，而是方向根本錯誤。他指出，原本政府宣稱興建高鐵是為了解決雪山隧道塞車問題，但高鐵並非短程運輸的最佳工具，台北到宜蘭僅約40至60公里，自駕仍具有優勢。張景森進一步說明，因此民眾依舊會選擇開車，雪隧塞車問題根本無法改善，只會把台鐵殺死，接著再把國道客運也殺死，這是非常糟糕的一個選擇。他認為，在如此短的距離興建一條支線，就是一條「盲腸高鐵」，屬於極為錯誤的交通投資。張景森表示，如今交通部也不再強調高鐵能解決宜蘭交通，而改以主張這是「全國4個90分鐘環島高效鐵路網」的一環。不過，他認為這套說法早在前閣揆游錫堃時代就已有完整規劃，當時構想就是西部交由高鐵負責，東部則透過台鐵提速，包括截彎取直、路線高架化、取消平交道。張景森續指，甚至可考慮採用寬軌鐵路，把行車速度提升到每小時160公里以上，如此一來，台北到花蓮最快可縮短至70至80分鐘，比目前規劃的90分鐘還要有效率。他強調，政府真正應該投入資源的是提升台鐵，而不是「異想天開」再打造一條東部高鐵。張景森透露，自己前陣子曾在行政院會議中向卓榮泰建議，可以私下詢問各部會首長是否真的支持高鐵延伸宜蘭案。他質疑，如果大家私底下都不贊成，最後決策卻一致通過，「這個行政院到底是怎麼運作的」？張景森更忍不住開轟：「誰在操作行政院？很奇怪，民進黨這些人現在怪怪的，錯的事情私下也不敢講，那你們是在幹什麼？」他認為，執政團隊如今面對錯誤政策選擇沉默，不敢說真話，已經辜負人民的信任與支持。