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中聯油脂致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕號召民眾今（25日）上凱道抗議，對此，民進黨立委林俊憲直言，這場遊行是以食安之名的假遊行、真造勢，更是藍白合的造勢場，根本與食安無關，並分析3點觀察，直言這是蔣萬安、盧秀燕的政治止血秀、「恭喜四位『絕食小雞』今天正式殺青」；民進黨新聞部副主任黃子一則說，蔣萬安把食安問題當成個人的政治提款機完全不厚道。林俊憲在臉書撰文說，為了挽救國民黨近期節節敗退的聲勢，今天傍晚，這場以食安之名的假遊行、真造勢就要開始了，雖然這齣戲的劇本早已被大家看穿，但從演員卡司到橋段安排，還是有幾個看點值得大家關注。林俊憲指出，第一，這場活動本質上就是蔣萬安、盧秀燕的政治止血秀。蔣萬安這段時間，從鼠患到殷瑋答事件不斷失分；盧秀燕則從瘦肉精到非洲豬瘟廚餘事件，食安爭議可說從來沒有少過，如今，兩人好不容易找到一個議題，以為終於抓到浮木，可以趁勢反攻。林俊憲續指，說到底，這次食安事件最大的爭議，仍然是台中市政府自身管理怠惰所造成的問題。蔣萬安和盧秀燕也都清楚這點，只是隨著選舉越來越近，再不找個議題止血，就只能一路挨打，所以即使明知道站不住腳，也只能硬著頭皮上車，繼續裝睡到底。林俊憲表示，第二，表定壓軸致詞安排的正是國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，再度印證了這就是藍白合的造勢場，根本與食安無關；第三，要恭喜四位「絕食小雞」今天正式殺青。他說，這幾天吹著水冷扇、大熱天蓋著棉被睡覺、滑手機，真的辛苦了，演了這麼久，總算可以收工，要離開待了好幾天的休息站，搞不好心中還有點依依不捨。林俊憲直言，今天真正自主上街的民眾恐怕不多，但為了撐起場面，遊覽車還是會一台接一台的來，所以，也呼籲大家沒事不要靠近片場，否則一不小心被拍進畫面，恐怕會從觀眾，變成國民黨大內宣裡的「熱烈民意」。此外，黃子一也表示，國民黨喊著要為食安上街，許多藍營大咖不參加，其實根本就是蔣萬安太不厚道。第一不厚道，甩鍋中央，陷盧秀燕於不義。他說，依據《食品安全衛生管理法》，第一線的稽查與執行權責本來就在地方政府，結果台中爆出問題油，當媒體問到台中市府多年只抽驗一次油品的爭議時，蔣萬安還輕飄飄丟一句「相信台中市府會說明」，直接把盧秀燕推去擋槍、獨自承受砲火。黃子一指出，第二不厚道，政治搶功，架空黨主席奪黨權。號召全國動員遊行、溝通黨內意見，本該是黨主席鄭麗文跟黨中央的權責，根本輪不到地方首長指手畫腳，結果蔣萬安卻越過黨中央，先私下找立委結盟、再透過傅崐萁施壓，逼鄭麗文與各縣市被迫上車，這種藉題發揮、趁機架空黨中央，擺明為了自己的政治利益在搶奪主導權。黃子一進一步表示，第三不厚道，本職沒做好，卻叫總統開國安會議。身為台北市長，蔣萬安連轄內的食安會報15次可以缺席11次，該負的本分責任都沒做好，對外倒是很大聲，在那邊召開國是會議，「自己該做的基層把關不做，只想把層級拉高進行政治操作，這不是雙標，什麼才是雙標？」黃子一強調，蔣萬安左手拿盧秀燕當擋箭牌，右手逼鄭麗文就範上車，把食安風暴當成個人的政治提款機，這場看似為食安發聲的政治秀，底牌掀開不過是藍營內部各懷鬼胎的政治算計罷了。