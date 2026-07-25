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▲全家APP推出「貨到付款包裹、FamiNow一鍵外送到府」服務，造福不想出門的宅居一族。（圖／全家提供）

▲7-11攜手foodomo推出業界首創「零元包裹外送到家」。（圖／7-11提供）

超商包裹太多、太重不想拿！全家、7-11早已推出「包裹外送到府」服務，民眾不用再特地跑一趟門市，只要透過APP操作、支付外送費，就能預約將包裹直接送回家，甚至還能順便加購店內商品，不少網友直呼從未發現這個便民服務。有網友在《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》分享，若回到家才發現忘記領取包裹，其實不用再特地出門，只要在全家APP先點選「包裹」，再使用預約外送服務，包裹就能一鍵送到家。據了解，全家APP自2025年起開通0元包裹外送功能後，今年再推出業界首創「貨到付款包裹FamiNow一鍵外送到府」服務。消費者僅需於「全家」APP包裹功能下，支付外送費用，即可由外送員協助取件、配送到府、代收款項，補足包裹「店到宅」的最後一哩路。另外，包裹外送同時也能併買店內商品。不過要注意有幾項限制，首先是包裹金額不得超過5000 元，其次是配送距離在門市周邊3公里以內。除了全家，7-11也在2025年推出「零元包裹外送到家」服務，讓已抵達門市的包裹可直接配送到家（需支付外送費用），同時也能搭配購買門市商品。對於包裹即將逾期、臨時無法前往門市，或是不方便親自取件的消費者，只要透過APP即可申請外送，不必再受限於取件時間，讓網購族能更輕鬆完成包裹接收，也提升超商物流服務的便利性。