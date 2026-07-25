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日本歌壇天后米希亞（MISIA）今（25）日晚間在台北流行音樂中心舉辦演唱會，沒想到才唱完第一首歌《希望明天放晴》就出狀況，米希亞希望大家「稍待片刻」就跑回後台，演出整整中斷35分鐘後才重新開始，據了解，該演出是以「星空現場」為主軸，但開場卻少了星星特效，後來才發現是線路發生不明干擾，不過台下歌迷沒有一點不悅，則是靜靜的等待偶像回台，相當守秩序。米希亞演唱會今天下午4點於北流登場，在演唱完《希望明天放晴》後，她突然喊：「可以等我一下嗎？我會再回來！」台下與媒體都不清楚發生何狀況，米希亞就在4點11分跑回後台，直到4點47分才重返舞台重唱《希望明天放晴》，演出直接被迫中斷35分鐘又重新開始。她這場演出命名為《MISIA 星空現場XIII GRAND HORIZON - 台北公演》，米希亞回來的時候也與一開始不同，重新表演第一首歌《希望明天放晴》時，舞台效果多了星星特效，據了解，是因為線路發生不明干擾，才造成部分燈光無法正常運作，但彩排時一切都很順利，不清楚為何正式表演時會出狀況。自2001年以來，米希亞的「星空現場」系列始終堅持以現場樂團編制呈現，集結弦樂、鼓、打擊樂、吉他、貝斯、鍵盤、合聲與銅管等大型編制，每一回演出都持續進化，本次來台也正式邁入第13章。而且這次演出原定2024年就要搬來台，但碰上了花蓮強震，她最後決定取消，如今相隔2年兌現承諾，今、明一連2天在台北流行音樂中心開場，2場門票全完售，綜計9000名粉絲參與。演唱會上，她也多次開心的喊出「台灣」，唱完《Love Never Dies》之後，米希亞也喊台語「打給厚（大家好）」問候全場，隨後以中文表示：「很想念台灣的大家，歡迎大家，今天大家一起嗨！」希望歌迷能一起HIGH到最後。之後也表示：「台灣、台北，我回來了！真的很開心，睽違8年再來，2年前沒來了，謝謝大家今天來我的演唱會，我好想你們，你們呢？今晚大家一起開心！」