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NBA美國職籃（National Basketball Association）超級球星詹姆斯（LeBron James），正式宣佈新球季加盟費城76人隊，成為全美最大新聞。同城球隊美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）費城人隊球星哈波（Bryce Harper）直言，「整座城市都為此狂熱，這可是詹姆斯啊，怎麼可能不瘋狂？」費城人隊吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）更是在場邊模仿詹姆斯招牌的「賽前撒粉儀式」，讓主場球迷超級嗨。詹姆斯昨晚深夜宣布，以2年800萬美元合約加盟費城76人隊，聯手恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）與馬克西（Tyrese Maxey）組建四巨頭陣容。詹姆斯加盟的消息一出，讓費城陷入瘋狂，全場球迷都期待這位超級巨星的加入，而這波熱潮也燒到棒球界。費城人隊強打哈波，在2019年2月28日傳出與費城人隊達成13年3.3億美元合約的消息時，短短幾小時內，費城人隊就賣出了10萬張門票，改寫球團單日售出最多門票的新紀錄，而「哈波熱」還延續了2天，第2天又賣出了8萬張，讓人見識到頂級球星的吸票能力。在哈波降臨費城後的第7年，76人隊喜迎NBA史上最偉大的球員之一的詹姆斯。當哈波被問到這題時，他直言，「顯然，他是史上最偉大的球員之一。」哈波在今日與洋基隊的系列賽首戰前表示，「詹姆斯已經在巔峰維持了很久。我想說，76人隊先發陣容裡的4名球員，現在大概開心壞了。」「整座城市都為此狂熱，我是說，這可是詹姆斯啊，怎麼可能不瘋狂？」哈波坦言，自己當初無法體會費城人隊球迷的心情，但現在自己非常感激那次簽約對球隊以及整座城市所帶來的影響，「我的意思是，當時我真的沒有想那麼多。那時的自由球員市場非常瘋狂，我不知道自己會去哪裡，但現在回頭看，我覺得我的加盟改變了過去7年的發展。」哈波直言，當初若沒選擇加盟費城人隊，永遠不會知道其他自由球員會不會來，「像是舒瓦伯（Kyle Schwarber）、特納（Trea Turner）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）或是其他人，所以這絕對是一個非常棒的結果。」有趣的是，費城人隊吉祥物費納寶（Phillie Phanatic）今日在場邊模仿詹姆斯招牌的賽前撒粉儀式，讓主場球迷超級嗨。