我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國網友憤怒洗版爆發外交公關危機

泰國曼谷捷運（BTS）日前爆發一起衝突事件。一群義大利學生在車廂內大聲喧譁，被泰國民眾勸阻後，竟反唇相譏並做出不雅手勢，甚至跩嗆「抱歉帶錢來你們國家」、「我是來你們國家花錢的」。影片在社群網路曝光後，隨即引發鋪天蓋地的撻伐，義大利駐泰國大使館今（25）日緊急發布聲明致歉，一位涉事學生也在義大利使館的影片中向外界鞠躬道歉。根據《曼谷郵報》報導，網路瘋傳的影片顯示，24日一名泰國女性乘客在BTS車廂內，對一群大聲說話且不斷咆哮的義大利學生進行勸導。該泰國女性說明在捷運車廂內大聲喧嘩不恰當，且這種行為在泰國並不常見。然而，這群義大利學生似乎為此感到被冒犯，情緒失控，開始朝該名女性比中指並飆罵髒話。期間甚至有學生語帶嘲諷地說，「很抱歉把錢帶到你們國家」、「我是來你們國家花錢的」，雙方隨即在車廂內爆發激烈口角，互相飆罵。相關事件迅速在網路上炎上，泰國網友的怒火蔓延至義大利駐泰國大使館的官方臉書頁面，迫使義大利大使館緊急關閉留言功能。部分怒氣未消的網友甚至轉向義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的社群媒體帳號留言抗議。面對持續升溫的民怨，義大利大使館週六以義大利文、英文及泰文發布聲明表示深深遺憾，並「強烈譴責該團體的不當行為」。義大利大使館表示，涉事的義大利人為參加學校研習營的未成年學生，「義大利大使館向泰國人民及所有受此事件影響的人致以誠摯的道歉。義大利人深切理解並讚賞泰國社會對尊重他人、禮貌與和睦共處的重視，這些價值觀同樣為義大利所珍視與堅守」。義大利大使館強調，該群學生的行為絕不代表義大利人民，亦不反映兩國長期建立的友好關係。義大利大使館更發布了一支影片，片中包含一名當事學生等共4名義大利民眾，公開向泰國大眾鞠躬致歉。其中一名少年表示，「我們對泰國人民感到非常抱歉，因為我們在BTS上的所作所為是錯的」，請求泰國民眾原諒。