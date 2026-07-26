「2026嘉義東石海之夏」於上週正式開幕之後，今（26）日將迎來最高潮，也就是晚間7:30將施放1萬8000發海上大型煙火秀，共將長達12分鐘，並加碼6顆16吋高空煙火，因應煙火施放還將有交通管制、接駁車等措施。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火秀時間、最佳觀賞點、直播平台、接駁車、交通管制等資訊一次看。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀主要資訊：
日期：7月26日（日）
時間：19:30
地點：嘉義縣東石漁人碼頭（嘉義縣東石鄉彩霞大道420號）
活動官網：東石海之夏臉書粉絲專頁、嘉義縣文化觀光局官網
施放亮點：約1萬8000發，加碼6顆16吋高空煙火，搭配聲光展演。
施放時長：約12分鐘。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀最佳觀賞點與卡位管制：
📍建議最佳觀賞點：
▪️舞風草坪：視野開闊，適合席地而坐欣賞。
▪️常鱻廊道及觀海三路：近距離感受到港口施放的震撼立體感。
▪️大船入港景觀台：居高臨下，提供極佳的俯瞰視野角度。
📍煙火秀卡位管制：
嘉義縣政府文化觀光局提到，東石漁人碼頭、網寮漁港港區，在7月26日10:00前，禁止以腳架、梯子、攝影器材、野餐墊、水桶、路障等物品占位。若發現違規行為，現場人員先行勸導移除；無人看管的占位物品將逕行清理回收，且不負保管責任。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀直播平台：
嘉義縣長翁章梁 Facebook
民視新聞 Facebook
慢遊嘉義 Facebook
🟡「2026東石海之夏」煙火秀大眾交通工具資訊：
📍自行開車：
國道1號→嘉義系統交流道→台82線→東石。
國道3號→水上系統交流道→台82線→東石。
說明：
台17線東石南橋正進行全橋封閉改建，自2026年5月27日至2029年7月12日，封閉台17線120K+340至121K+315路段（約975公尺）的雙向車道，建議多利用台61線及台82線前往東石地區。來往車輛請放慢車速，並配合改道至台61線側車道行駛。
📍搭高鐵、台鐵：
搭乘高鐵或台鐵於嘉義站下車後，轉乘高鐵嘉義站的免費接駁車前往東石先天宮，再步行至會場，最是省事，但記得想搭接駁需事先預約。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀接駁車資訊：
免費接駁車（需事先預約）：煙火日（7月26日）實施交通管制，接駁改停靠東石先天宮，下車後步行約15至20分鐘到會場。接駁需預約，不開放現場候位，嘉義縣政府表示，目前預約已額滿。
東石先天宮↔海之夏活動會場：每20分鐘一班
東石先天宮出發：首班13:00、末班19:00；
活動會場出發：首班15:30、末班22:00。
一、高鐵嘉義站線：
上車地點：去程於高鐵嘉義站第7月台，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00、14:30、15:00、15:30、16:00。
回程班次：19:00、20:30。
二、港口宮線：
上車地點：去程於東石港口宮停車場，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00起至17:00，每20分鐘一班。
回程班次：20:30-21:00、21:00-21:30。
說明：兩線預約皆已至7月21日已額滿截止。因路況與天候等因素，表定為預估到站或發車時間，未必準點。
▪️煙火日搭乘注意事項：
一、報到：請於預約發車時間前15分鐘抵達，接駁車依時程發車、逾時不候；同組成員須同時報到，並攜帶身分證、健保卡或駕照等可辨識身分的證件。
二、回程券：去程報到時會領到回程券，務必保管，回程憑券搭乘。每組身分證號碼限搭乘1次，不得重複報到。
三、嬰兒車僅限可完全收折、不占座位與走道的款式，上下車請自行收妥。
四、車輛未設無障礙升降設備與輪椅固定裝置，暫無法提供輪椅使用者搭乘；除合格工作犬（須配戴識別裝備）外，不開放攜帶寵物。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀交通管制：
管制措施：第一層：黎明一路以西，預計中午12時啟動。
第二層：東石鄉公所以西、黎明一路以東，預計下午2時啟動。
第三層：東石鄉公所以東至台61線路段，預計下午2時啟動。
說明：管制範圍與時段會視現場狀況彈性調整。開車民眾請配合現場員警與工作人員指揮，將車輛停放於適當地點，避免影響通行；擔心塞車者建議改搭免費接駁車。
即時路況查詢：智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路App、用路人服務專線（0800-231-035）。
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日期：7月26日（日）
時間：19:30
地點：嘉義縣東石漁人碼頭（嘉義縣東石鄉彩霞大道420號）
活動官網：東石海之夏臉書粉絲專頁、嘉義縣文化觀光局官網
施放亮點：約1萬8000發，加碼6顆16吋高空煙火，搭配聲光展演。
施放時長：約12分鐘。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀最佳觀賞點與卡位管制：
📍建議最佳觀賞點：
▪️舞風草坪：視野開闊，適合席地而坐欣賞。
▪️常鱻廊道及觀海三路：近距離感受到港口施放的震撼立體感。
▪️大船入港景觀台：居高臨下，提供極佳的俯瞰視野角度。
📍煙火秀卡位管制：
嘉義縣政府文化觀光局提到，東石漁人碼頭、網寮漁港港區，在7月26日10:00前，禁止以腳架、梯子、攝影器材、野餐墊、水桶、路障等物品占位。若發現違規行為，現場人員先行勸導移除；無人看管的占位物品將逕行清理回收，且不負保管責任。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀直播平台：
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🟡「2026東石海之夏」煙火秀大眾交通工具資訊：
📍自行開車：
國道1號→嘉義系統交流道→台82線→東石。
國道3號→水上系統交流道→台82線→東石。
說明：
台17線東石南橋正進行全橋封閉改建，自2026年5月27日至2029年7月12日，封閉台17線120K+340至121K+315路段（約975公尺）的雙向車道，建議多利用台61線及台82線前往東石地區。來往車輛請放慢車速，並配合改道至台61線側車道行駛。
📍搭高鐵、台鐵：
搭乘高鐵或台鐵於嘉義站下車後，轉乘高鐵嘉義站的免費接駁車前往東石先天宮，再步行至會場，最是省事，但記得想搭接駁需事先預約。
🟡「2026東石海之夏」煙火秀接駁車資訊：
免費接駁車（需事先預約）：煙火日（7月26日）實施交通管制，接駁改停靠東石先天宮，下車後步行約15至20分鐘到會場。接駁需預約，不開放現場候位，嘉義縣政府表示，目前預約已額滿。
東石先天宮↔海之夏活動會場：每20分鐘一班
東石先天宮出發：首班13:00、末班19:00；
活動會場出發：首班15:30、末班22:00。
一、高鐵嘉義站線：
上車地點：去程於高鐵嘉義站第7月台，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00、14:30、15:00、15:30、16:00。
回程班次：19:00、20:30。
二、港口宮線：
上車地點：去程於東石港口宮停車場，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00起至17:00，每20分鐘一班。
回程班次：20:30-21:00、21:00-21:30。
說明：兩線預約皆已至7月21日已額滿截止。因路況與天候等因素，表定為預估到站或發車時間，未必準點。
▪️煙火日搭乘注意事項：
一、報到：請於預約發車時間前15分鐘抵達，接駁車依時程發車、逾時不候；同組成員須同時報到，並攜帶身分證、健保卡或駕照等可辨識身分的證件。
二、回程券：去程報到時會領到回程券，務必保管，回程憑券搭乘。每組身分證號碼限搭乘1次，不得重複報到。
三、嬰兒車僅限可完全收折、不占座位與走道的款式，上下車請自行收妥。
四、車輛未設無障礙升降設備與輪椅固定裝置，暫無法提供輪椅使用者搭乘；除合格工作犬（須配戴識別裝備）外，不開放攜帶寵物。
管制措施：第一層：黎明一路以西，預計中午12時啟動。
第二層：東石鄉公所以西、黎明一路以東，預計下午2時啟動。
第三層：東石鄉公所以東至台61線路段，預計下午2時啟動。
說明：管制範圍與時段會視現場狀況彈性調整。開車民眾請配合現場員警與工作人員指揮，將車輛停放於適當地點，避免影響通行；擔心塞車者建議改搭免費接駁車。
即時路況查詢：智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路App、用路人服務專線（0800-231-035）。