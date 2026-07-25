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外媒《紐約時報》25日專題報導中國政府船舶擴大在台灣周邊活動，以及台灣因應海上封鎖、能源中斷與物資補給風險的準備。對此，立法院外交及國防委員會召委陳冠廷呼籲，台灣必須正視中國以灰色地帶手段逐步形成海上隔離或「準封鎖」的可能。陳冠廷表示，中國對台灣的海上圍困未必從飛彈攻擊或正式宣布封鎖開始，也可能先以海警執法、船舶申報、登船臨檢或所謂「隔離措施」為名，提高船舶航行及靠港風險，即使尚未進入公開戰爭，只要船東、保險公司及船員判斷風險過高，商船就可能減少或停止駛往台灣，形成實質封鎖效果。「中國真正想測試的，不只是台灣能不能作戰，尤其是我們的能源、航運與社會能不能承受長時間壓力」，陳冠廷指出，台灣的防衛準備除了全面登陸作戰，也必須納入灰色地帶行動逐步升高為海上隔離、準封鎖及封鎖的情境，面對天然氣高度仰賴海運進口的現況，台灣必須增加接收與調度方式的彈性；其中，浮動式液化天然氣儲存及氣化設施（FSRU）兼具儲存與氣化功能，建置速度也較固定式接收站快，可作為強化能源韌性的重要選項。陳冠廷說，以基隆協和電廠更新改建計畫為例，在固定式天然氣接收站及儲槽於2032年完成前，政府規劃先以FSRU作為過渡供氣方案。不過，他提醒，FSRU處理的是天然氣抵達台灣後的卸載及儲存問題，無法單獨解決LNG運輸船能否安全抵達，以及船東、保險公司與船員是否願意靠港的問題。「FSRU是重要的韌性工具，但不是突破封鎖的萬靈丹。」陳冠廷指出，台灣能源安全不能押注單一設施，而應建立多層次的備援體系，包括提升天然氣安全存量及緩衝能力、分散能源來源與接收地點、強化港口、儲槽及管線間的備援，並提升發電燃料替代能力、電網調度及緊急用電管理。陳冠廷主張，政府應持續進行跨部會封鎖情境推演，實際檢驗船舶護航、改道進港、能源卸收、港口與管線受損、民生物資配送，以及緊急狀態下的能源分配機制；同時與友盟深化航運安全、海上感知情勢資訊、商業保險及關鍵物資補給合作。根據我國海巡統計，今年6月共偵獲55次中國政府船舶在台灣周邊活動，較5月增加83%，亦較去年同期增加120%；中國海警也曾向商船詢問進出港及航行資訊。陳冠廷認為，這些行動都是在測試台灣反應、消耗我方執法能量，並企圖塑造中國對台灣周邊海域具有管轄權的錯誤印象。陳冠廷表示，進行情境推演及強化能源與物資準備，是要讓中國清楚知道，即使採取低強度、長時間的海上脅迫，也無法迫使台灣屈服，「嚇阻不只是在第一時間擊退攻擊，更是讓對手相信，圍困台灣不會成功。守住能源、航運與社會正常運作，就是守住台灣。備則無，不備則有」。