中央氣象署中央氣象署今（25）日下午發布最新天氣預報！明（26）日週日起受南方雲系北移影響，台灣周圍水氣顯著偏多，「花東地區」與「南部地區」將迎來連續 3 天的大雨威脅，東南部與恆春半島更有局部大雨發生機率。此外，氣象署今 17 時 28 分亦針對北北桃發布明日高溫黃色燈號。氣象署指出，這波水氣將持續至週二，預計下週三（29日）太平洋高壓增強，全台才會轉晴並飆出 36 度高溫。
🟡南方雲系北移水氣多 花東南部大雨連炸三天
中央氣象署預報，明（26）日至週一（27日）受南方雲系北移影響，全台水氣偏多。花東地區及南部地區降雨最顯著，有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島需防範局部大雨；基隆北海岸與東北部有零星陣雨，其他地區午後需留意局部短暫雷陣雨。
特別注意的是，氣象署於今日傍晚針對北部發布高溫資訊，明（26）日白天台北市、新北市、桃園市亮起「黃色燈號」，未下雨時天氣依然高溫炎熱，北部民眾務必注意防曬與補充水分。另外海面風浪仍大，前往沿海活動請注意安全。
🟡週二轉東南風水氣仍多 中部以北山區防大雨
氣象署指出，週二（28）環境風向轉為東南風，但水氣依然偏多。花東與南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨發展旺盛，特別是中部以北山區有局部大雨發生的機率。連日降雨導致山區土石鬆軟，民眾前往山區活動務必慎防落石與溪水暴漲。
🟡下週三太平洋高壓增強 全台轉晴高溫飆36度
到了下週三至週六（29日至8月1日），太平洋高壓西伸增強，全台水氣將顯著減少，各地普遍恢復為晴到多雲的天氣，僅剩午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地將全面回升至典型的夏季炎熱天氣，高溫普遍落在 33 至 36 度之間，民眾外出請務必做好防曬並多補充水分。
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中央氣象署預報，明（26）日至週一（27日）受南方雲系北移影響，全台水氣偏多。花東地區及南部地區降雨最顯著，有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部及恆春半島需防範局部大雨；基隆北海岸與東北部有零星陣雨，其他地區午後需留意局部短暫雷陣雨。
特別注意的是，氣象署於今日傍晚針對北部發布高溫資訊，明（26）日白天台北市、新北市、桃園市亮起「黃色燈號」，未下雨時天氣依然高溫炎熱，北部民眾務必注意防曬與補充水分。另外海面風浪仍大，前往沿海活動請注意安全。
氣象署指出，週二（28）環境風向轉為東南風，但水氣依然偏多。花東與南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨發展旺盛，特別是中部以北山區有局部大雨發生的機率。連日降雨導致山區土石鬆軟，民眾前往山區活動務必慎防落石與溪水暴漲。
到了下週三至週六（29日至8月1日），太平洋高壓西伸增強，全台水氣將顯著減少，各地普遍恢復為晴到多雲的天氣，僅剩午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地將全面回升至典型的夏季炎熱天氣，高溫普遍落在 33 至 36 度之間，民眾外出請務必做好防曬並多補充水分。