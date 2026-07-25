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蔡阿嘎老婆二伯的原創品牌HAHABABY捲入抄襲爭議中，雖然品牌總監出面回應開發時都有設計圖，不過卻遲遲無法拿出來讓網友信服，品牌工作室也被發現「完全沒有設計師」，而二伯過去的Podcast片段也曝光，她被蔡阿嘎問「品牌設計畫了什麼」時一度語塞，後來才回應：「點點、豆豆，那些初期的設計都是我想的。」回顧蔡阿嘎夫妻過去Podcast內容，當時二伯分享品牌創立初期的人力配置，透露品牌美編由妹妹阿紫兼任：「那時候她還有其他工作，下班之後才幫我做美編。」蔡阿嘎接著表示：「設計的部分就是從源頭都是從二伯自己來嘛。」二伯也承認「嗯！」隨後蔡阿嘎追問：「自己畫，比如說妳畫過什麼？」沒想到這個問題居然讓二伯語塞。接著二伯才反問「你說……點點？」接著才回答：「點點、對啊，然後豆豆，那些花布最初期是我想。」二伯進一步分享，當時不少人曾問她，怎麼把自己畫的圖案變成布料，她才發現實際製作沒有想像中容易，「你畫好之後，還要把它變成可印、可使用的。」二伯在多年前曾經拍片分享，自己手拿平板畫圖案草稿的畫面，並且真摯地說「」且標榜商品全是台灣製，然後她後來所推出的服裝，和SOU・SOU等各種品牌越來越像，再加上她都不公開商品設計圖，反而默默下架爭議商品，引起網友怒火。截稿前記者已寄信聯絡HAHABABY團隊，但都未獲得回應。