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致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安號召民眾今（25）日上凱道反毒油，據《NOWNEWS今日新聞》記者現場觀察，活動開始的下午五時，現場人潮已經滿到景福門口，人數約莫至少有萬人；而北市議員張斯綱也在現場發放300份雞排，只見現場民眾瘋搶，一度場面混亂，讓現場服務人員頻頻喊話排隊。張斯綱說，好的油炸的雞排就是要大家吃的開心，他請大家吃，也會留一片給衛福部次長林靜儀，請她吃好吃的雞排，請林靜儀不要傲慢對待民眾。有拿雞排的民眾表示，要「拿一片給賴清德」，也有人說，賴清德只能吃狗糧，更有人要他下台。鄭麗文日前曾透露全台灣都有發動動員，中台灣以北說全面動員，也感謝黨團總召傅崐萁請選區立委動員，目前反應熱烈，有些議員想要發動的遊覽車已經滿了，感受起來報名狀況踴躍。鄭麗文說，她有跟黨部交代，不要自我設限，有需要都全力支持，反應熱烈也盡可能配合，「凱道一定會滿的啦」。但被問到是否有可能100萬人次，鄭麗文直言「100萬？紅杉軍都沒有100萬」，再被問有無可能10萬人，她也說「不知道、很難講啊，暑假」。黨部動員幹部指出，原先黨部發動動員1萬人次，但各單位、團體反應和繼續號召超出預期，可能會達到4到5萬。