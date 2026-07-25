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臺南鐵路地下化工程進入最後階段，完工後將消除沿線平交道、地下道、陸橋及橋涵等共23處鐵路立體交叉設施，並預計在今年底前通車。鐵道局表示，完工後將消除沿線平交道、地下道、陸橋及橋涵等共23處鐵路立體交叉設施縫合都市發展空間臺南市區鐵路地下化計畫路線全長8.23公里，除將臺南車站改建為地下車站外，並新增林森站及南臺南站2座地下通勤車站並分別預定在118年及119年啟用。目前全線隧道主體及軌道工程已完成，臺南車站正進行裝修收尾及機電系統測試，各項消防、電力、通訊、號誌及電車線等系統工程持續依計畫推進。鐵道局指出，工程自今年5月起已陸續辦理自主及自行檢查，將循序辦理聯合檢查及報請交通部啟動履勘作業；交通部長陳世凱日前實地了解工程進度及通車整備情形。鐵道局已與臺南市政府建立通車前協調平台，提前進行各項通車整備工作，以提供市民更安全、便捷的鐵道運輸服務。