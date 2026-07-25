臺南鐵路地下化工程進入最後階段，完工後將消除沿線平交道、地下道、陸橋及橋涵等共23處鐵路立體交叉設施，並預計在今年底前通車。鐵道局表示，完工後將消除沿線平交道、地下道、陸橋及橋涵等共23處鐵路立體交叉設施縫合都市發展空間
臺南市區鐵路地下化計畫路線全長8.23公里，除將臺南車站改建為地下車站外，並新增林森站及南臺南站2座地下通勤車站並分別預定在118年及119年啟用。目前全線隧道主體及軌道工程已完成，臺南車站正進行裝修收尾及機電系統測試，各項消防、電力、通訊、號誌及電車線等系統工程持續依計畫推進。
鐵道局指出，工程自今年5月起已陸續辦理自主及自行檢查，將循序辦理聯合檢查及報請交通部啟動履勘作業；交通部長陳世凱日前實地了解工程進度及通車整備情形。鐵道局已與臺南市政府建立通車前協調平台，提前進行各項通車整備工作，以提供市民更安全、便捷的鐵道運輸服務。
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鐵道局指出，工程自今年5月起已陸續辦理自主及自行檢查，將循序辦理聯合檢查及報請交通部啟動履勘作業；交通部長陳世凱日前實地了解工程進度及通車整備情形。鐵道局已與臺南市政府建立通車前協調平台，提前進行各項通車整備工作，以提供市民更安全、便捷的鐵道運輸服務。