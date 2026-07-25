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中聯油脂致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安今（25）日號召民眾走上凱道參與「護食安・反毒台」集會，現場湧入大批支持者，人潮一路擠滿至景福門周邊。與此同時，國民黨桃園市議員凌濤突然爆料，指稱警方接獲刑警局指示，上門到「萊爾校長製作人」韋淳祐住家逮人，質疑民進黨政府藉由公權力打壓不同聲音，怒問：「現在台灣是什麼警察國家嗎？」凌濤稍早在臉書發文表示，凱道遊行登場之際，警方竟前往韋淳祐住處「查水表」，當時家中僅有其父親在場，警方突然上門後，父親緊急聯繫，讓現場氣氛一度相當錯愕。他指出，警方之所以鎖定韋淳祐，疑似與其在臉書發布有關癌油的《油不得你》前導影片。「台灣人民，你不憤怒嗎？現在台灣是什麼警察國家嗎？言論已經審查到這種程度了嗎？」凌濤直言，基層員警是依照刑警局指示執行勤務，但真正令人關注的是，究竟是誰下令啟動這起案件。他也提出質疑，是否因為凱道人潮逐漸聚集，執政團隊為了清算發出抗議之聲的人民，才急忙祭旗，直接指揮辦案。凌濤更將矛頭指向總統賴清德、行政院長卓榮泰，不僅護航致癌油業者，放任衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛涉嫌圖利，現在還要把刑警局公權力當成武器。最後，他怒問賴政府、刑警局高層，「誰下令的，出來打球！」