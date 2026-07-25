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NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今（25）日宣布加盟費城76人，並強調這個決定「不是為了家人或金錢，純粹是為了再拚一座總冠軍」。然而，外界卻有傳聞指出，他的愛妻莎凡娜（Savannah）對這個「最後的決定」感到相當不滿。然而莎凡娜親自點讚詹姆斯在社群網站上發出的「決定」貼文，破除家庭矛盾傳聞。與詹姆斯家族關係密切的前NBA球星、綽號「零號情報員」的亞瑞納斯（Gilbert Arenas）日前在社群平台X上發布影片，聲稱莎凡娜「並不贊成」丈夫與76人簽約。亞瑞納斯在影片中直言：「很抱歉，這看起來就不對勁……去費城？搞什麼？我知道莎凡娜一定沒有同意這件事。根本沒有人會贊成去費城。」亞瑞納斯在影片最後雖然恭喜了詹姆斯，但也半開玩笑地表示，儘管自己是詹姆斯的終身鐵粉，但他打算在詹姆斯穿上76人球衣時狂噓他。不過，亞瑞納斯的說法很快就被打臉。事實上，在詹姆斯於週五早上發布名為「最後的決定」的影片後，莎凡娜不僅立刻對該影片按了「愛心」，還將其轉發到個人的Instagram限時動態上，以實際行動力挺丈夫。這支影片回顧了詹姆斯長達24年的輝煌職業生涯，包含2003年的選秀之夜、效力克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）、邁阿密熱火（Miami Heat）與洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的精彩片段，以及他三度征戰奧運的珍貴畫面。在詳細解釋加盟76人的聲明中，詹姆斯透露，自從5月份湖人隊在季後賽遭到奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）橫掃出局後，他曾強烈考慮過退休。但出於對籃球的熱愛與對「拚搏」的渴望，他決定重返球場。詹姆斯在聲明中感性地寫道：「這是我最後的決定。我不是為了錢，也不是為了家人。在這個階段，我究竟為了什麼而打球？我依然想要犧牲、想要努力、想要拚搏。我依然想要競爭並贏得勝利，再次體驗贏得另一座總冠軍的感覺。」簽下2年800萬美元合約的詹姆斯，幾乎已確定將在費城結束他的傳奇生涯。他表示，非常興奮能與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成強大的先發陣容，並期盼能為這座城市帶來一座總冠軍。