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效力明尼蘇達雙城的韓國旅美「火球男」高祐錫，今（25）日在3A第七局中繼上場時，於一球未投情況下，就被主審發現於手套內部塗抹外部物質，高祐錫不僅抗議無效、手套還被當場沒收進行檢查、並當場驅逐出場，多家韓媒紛紛報導此事，《朝鮮日報》也感嘆道，「高祐錫好不容易登上大聯盟，被打爆回到3A，如今還面臨驅逐出場、潛在禁賽的雙重打擊。」現年28歲的高祐錫，旅美邁入第3年，歷經前2季在春訓、小聯盟大爆炸，今年終於在2A、3A繳出亮眼成績，累積3勝1敗、防禦率1.96成績單，並於本月10日迎來睽違3年的大聯盟初登板。高祐錫21日面對守護者中繼一局失掉3分後，就被降回3A，稍早他第七局上登板救援，改面對守護者3A，然而才一上場準備熱身，主審就察覺到異樣，走上投手丘要求檢查高祐錫的手套與雙手，經與裁判組商討，認定其手套內含有外部物質，當場將他驅逐出場。一球都還沒投的高祐錫，也神情懊惱地向裁判抗議，但但判決並未改變，裁判組甚至當場沒收他的手套，以作進一步檢查。根據《朝鮮日報》報導，雖然當天在高祐錫手套中發現的具體物質尚未公開，但極有可能是松焦油等黏性物質。通常將這類物質塗抹在手上，能幫助投手投出速度更快、變化幅度更犀利的球。大聯盟於2021年引進該檢查機制，嚴格實施在大小聯盟，針對「不正當投球／使用違規外部物質」的裁罰規定中，禁止投手使用外部物質，一經查獲將面臨立即驅逐出場以及約10場禁賽處分，且該隊在該場比賽剩餘局數中無法補滿球員名額。截至目前，MLB官方尚未宣布對高祐錫的具體懲處。