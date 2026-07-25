我是廣告 請繼續往下閱讀

南投今飆38度居全台最高！中部以北有焚風現象

全台最高溫出現在南投縣中台，測得38度；新北市六塊厝與桃園市八德蔬果站同為37.5度，為第二、第三名；新竹縣竹東37.2度排名第四，台中市潭子36度則位居第五，且中部以北部分地區已出現焚風現象。

▲今日最高溫為南投中台38度，新北六塊厝、桃園八德蔬果皆達37.5度，新竹縣竹東、台中市潭子高溫也達36度以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

下周注意午後雷雨！下周三之後更熱了

氣象署表示，明日高溫方面，花東地區約32至33度，西半部及宜蘭可達33至36度，部分內陸地區氣溫還可能更高；離島約30至32度，各地低溫則落在24至28度。

▲中央氣象署未來高溫趨勢圖顯示，下週三起全台各地轉晴，高溫將飆升至33至36度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw/）

背風側嚴防焚風效應！氣象署示警：非必要勿在戶外活動

▲氣象署指出，下周前半西半部仍有午後雷雨，29日後太平洋高壓增強，降雨減少、天氣更加穩定，各地高溫將再提升。（圖／NOWNEWS資料照）

受颱風外圍環流沉降影響，全台高溫持續，中央氣象署今（25）日針對新北、桃園、南投發布橙色高溫燈號，提醒有38度極端高溫發生機率，台北、新竹、苗栗、台中、彰化等地則亮起黃色燈號。截至下午2時，南投中台38度居全台最高、新北六塊厝、桃園八德蔬果皆達37.5度，且中部以北部分地區已出現焚風。氣象署表示，明日起西半部高溫上看36度以上，局部平地更熱，且背風側地區仍要防範焚風，民眾應做好防曬、補充水分並慎防熱傷害。受颱風外圍環流沉降作用影響，全台天氣持續高溫炎熱。中央氣象署今（25）日下午2時34分發布高溫資訊，其中新北市、桃園市及南投縣列為橙色燈號，代表有出現38度極端高溫的機率；台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市及彰化縣則亮起黃色燈號，氣溫達36度以上。依據氣象署高溫統計，截至今日下午2時，下周前半（27、28日）受到太平洋高壓邊緣偏南至東南風影響，西半部仍容易出現午後雷陣雨，局部地區有短時間較大雨勢的可能；至29日（下周三）以後，隨著太平洋高壓逐漸增強，午後雷雨將縮減至山區，降雨範圍及雨量也會減少，各地天氣轉趨穩定，炎熱程度將進一步加劇。氣象署提醒，高溫期間應避免非必要的戶外活動、勞動及劇烈運動，外出做好防曬並適時補充水分，以降低熱傷害風險。室內應維持通風及涼爽，可透過電扇、冰袋等方式協助降溫，同時特別留意長者、幼童、慢性病患者、肥胖者、服藥民眾、弱勢族群，以及戶外工作或運動者的健康狀況。此外，受到地形影響，背風側局部地區可能出現焚風或類似焚風效應，氣象署也建議農民適時架設防風設施，或透過噴水、灌溉等方式降低高溫影響，以減少農作物受損風險。