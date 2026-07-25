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致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安號召民眾今（25）日上凱道反毒油，約莫傍晚5時53分時，現場主持人宣布現場人數超過5萬人。而原先埋怨沒被邀約的館長陳之漢，今也登台助講，他說現場人潮已經滿到景福門，30年前民進黨發跡的地點就在這，他們讓國民黨知道人民有資格上街頭，但今天只要民進黨反對就不准上街頭，更嗆說「你們這些媒體都是垃圾」。陳之漢日前在直播中表示，自己至今沒有接獲主辦方邀請，因此不便多做評論，直言：「他沒有約，他們國民黨的場子啊，我都說他們沒有約之前我不敢講。」當被問及對活動性質的看法時，館長原本一度結巴說出「選……選舉……」，隨後索性吐真話：「好啦，反正就是要選舉嘛。」館長指出，即使真的收到邀請，自己恐怕也會有些不好意思，「阿館最近也不太好，不知道這麼衰，我的狀況不比以前了，比較衰一點嘛」。不過他也強調，不論是否受邀上台，仍會支持這場活動。不過黨主席鄭麗文隨後表示，館長當天會出席站台，之後兩人更一同探視絕食的藍營小雞。館長今站台助講時，反問現場民眾都不害怕民進黨肉搜嘛？好久沒看到台灣人民如此團結，今天來到凱道，可惜動員發動當中，在網路、綠媒把現場所有人批評的一文不值，這麼多天過去，絲毫沒看到他們歉意，這10年民進黨答應的從沒實現過，連吃都管不好，只會對付人民，用網路封殺人民的聲音，連今天到現場的所有人，用盡一切力量把大家批評得一文不值，現在媒體跟網路，只有民進黨民主才是民主、才可以當人，所以必須吃下毒油，忍受不公不義的事情。館長說，看到已經滿到了景福門，大家鼓掌好不好，30年前民進黨發跡的地點就在這，他們要國民黨知道，人民有資格上街頭，但今天只要反對民進黨，就不准上街頭，用司法、媒體上政論節目，「我逼你吃了嗎？」叫一些專家學者，「這東西本來就含在裡面」，台灣現在變得這麼可悲，以前常講新聞媒體是給人民最真實的聲音，但現在非常可悲，「你們這些媒體都是垃圾」。希望大家能分辨是非，希望跳脫媒體的掌握，大家一起手牽手，要回我們的食安，屬於台灣真正的民主自由，這才是聚集凱道讓台灣人民聽到的聲音，「卓榮泰下台」。