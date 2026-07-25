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7月起國產鮮乳標示制度上路，消費者未來選購鮮乳時，只要認明「臺灣鮮乳標章」、「CAS台灣優良農產品」或「產銷履歷（TAP）」三大標章，即可辨識符合規範的國產鮮乳。為協助民眾了解新制內容，農業相關單位將於7月25日至26日在台北華山1914文化創意產業園區舉辦「鮮乳偵探事務所」親子推廣活動，透過闖關、劇場表演及品牌展售，提升消費者對國產鮮乳的認識。依新制規定，只有取得「臺灣鮮乳標章」、「CAS台灣優良農產品」或「產銷履歷（TAP）」其中之一，且以國產生乳製成的產品，才能標示為「鮮乳」。國產鮮乳從牧場擠乳後須迅速降溫至4℃以下，再透過低溫冷鏈運送至加工廠，經生菌數、抗生素殘留等多項檢驗合格後才能加工，藉由縮短運輸距離與完善冷鏈管理，維持產品新鮮度與品質。活動期間，華山園區將設置「鮮乳偵探事務所」，安排親子闖關體驗與互動劇場，完成挑戰者可獲得鮮乳品嘗機會。現場也邀集多家國產鮮乳品牌及特色農畜產品進駐，包括禾香鮮乳、四方鮮乳、鮮乳坊等品牌，並提供鮮乳飲品、咖啡、鮮乳麻糬、法式鹹派等特色美食，讓民眾透過體驗進一步認識國產乳品。此外，希望廣場農民市集同步集結全台多家牧場及畜禽品牌，販售鮮乳、優格、鮮奶酪、起司、鮮奶吐司、羊奶冰淇淋等乳製品，以及牛、豬、羊、鵝等在地畜禽食材，提供消費者一次採購多元國產農畜產品。活動期間現場亦推出滿額贈禮，鼓勵民眾支持國產品牌。主辦單位表示，根據調查，國人乳品攝取量仍有提升空間，因此配合新制上路推出消費抽獎活動，自7月25日至10月31日止，凡購買具有臺灣鮮乳標章的鮮乳，單筆消費滿200元並完成發票登錄，即有機會抽中鮮乳標章造型純金獎牌及純金金幣，希望透過活動提升民眾選購國產鮮乳的意願，並加深對標章制度的認識。