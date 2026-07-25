我是廣告 請繼續往下閱讀

黃國昌轟賴政府：人民有權要求民進黨下台

藍白陣營今（25）日舉辦「我是人，我反毒台」凱道集會，民眾黨創黨主席柯文哲昨透露因行程因素不會出席，並表示活動籌辦倉促，「事先完全沒人跟我講」。民眾黨主席黃國昌今天替柯文哲緩頰，強調並非臨時有事，而是早已排定行程，並表示「柯主席跟大家有共同的憤怒」，今天的凱道是人民的主場，也是人民宣洩怒火的地方。國民黨今天下午在凱達格蘭大道舉辦反毒油集會，黃國昌早已表態將親自出席。不過，柯文哲昨天受訪時表示，活動通知來得太突然，當時既定行程已排定，今天將前往苗栗，因此決定由時間沒有衝突的人出席，其餘人依原定行程進行。黃國昌下午前往凱道前，先率領民眾黨黨公職到行政院前抗議，要求行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責。面對媒體詢問柯文哲對毒油事件的看法時，他表示：「我想，柯文哲主席跟我們大家、所有台灣人的心聲都是一樣的。」黃國昌表示，柯文哲不是臨時有其他安排，而是行程早已確定，因此無法出席今天的活動，但他相信，也知道柯文哲和所有民眾一樣，對這起事件抱持相同的憤怒。他隨後將矛頭指向民進黨政府，批評賴政府不幹正事，直言「這個爛攤子、這個爛政府，要他下台剛好而已」。他質疑，12年前民進黨要求中央3天內公布劣質油流向，如今致癌油事件已經過3個多星期，流向仍未完全釐清，政府卻急著讓問題油重新上架。黃國昌痛批，民進黨面對毒油事件展現的只有傲慢態度，完全沒有回應人民對食安的焦慮，只顧著恢復上架，最後更強調「人民有權利要求民進黨滾蛋。」