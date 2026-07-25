我是廣告 請繼續往下閱讀

維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）憑藉優異防守能力，爆紅成為足球巨星，世界盃後多支球隊表達網羅之意，其中包含梅西（Lionel Messi）效力的邁阿密國際。不過據《ESPN》報導，沃齊尼亞將盟智利豪門俱樂部科洛科洛（Colo-Colo），球團主席莫薩（Aníbal Mosa）也證實這項補強，並表示，「沃齊尼亞將在幾天內抵達智利接受體檢，並於主場正式對外公布。」沃齊尼亞今年6月與葡萄牙查維斯俱樂部（GD Chaves）合約到期，之所以能在40歲的高齡找到新東家，沃齊尼亞在本屆世界盃上的精彩表現起了關鍵作用。作為歷史上首次踏上世界盃舞台的維德角當家門神門，沃齊尼亞在世界盃4場比賽中展現了驚人的防守能力，讓全世界球迷印象深刻。特別是在小組賽首戰對陣西班牙的比賽中，他憑藉多次神奇撲救帶領維德角逼平對手，一舉爆紅成名。本屆世界盃最終奪冠的西班牙，以8連不敗（7勝1和）封王，而維德角正是他們唯一未能擊敗的球隊。緊接著在對陣烏拉圭的小組賽第2場比賽中，沃齊尼亞繼續展現神技。原本冀望以小組第2晉級32強淘汰賽的烏拉圭，就是因為無法在維德角身上拿下勝利，最終導致晉級夢碎。在沃齊尼亞的神勇發揮下，維德角在小組賽最後一戰對陣沙烏地阿拉伯時再度握手言和，最終以3分積分、小組第2的驚人成績挺進32強。在淘汰賽面對奪冠熱門阿根廷的比賽中，沃齊尼亞依然表現亮眼，甚至阻擋梅西的關鍵射門，給人留下了深刻印象。儘管維德角在延長賽血戰後以2：3惜敗阿根廷，結束了他們的首次世界盃之旅，但表現已贏得滿堂彩。參賽前粉絲數僅有5萬人的沃齊尼亞，其個人社群追蹤人數在世界盃後瞬間飆升至3000萬人左右。在維德角的世界盃之旅結束後，美國職業足球大聯盟（MLS）多支球隊與南美豪門均對沃齊尼亞表達了濃厚興趣。據傳除了梅西效力的邁阿密國際以及科洛科洛之外，巴西、巴拉圭、墨西哥等地的俱樂部也都爭相爭取沃齊尼亞的加盟，最終他選擇加盟智利豪門俱樂部科洛科洛。儘管沃齊尼亞有強烈的意願延續職業生涯，但他不希望球隊只是把他當作商業行銷的工具。他在接受美國電視台《CBS》採訪時曾表示，「我想找到一家是因為看重我作為足球員能為球隊做出貢獻的能力而需要我的球隊。我不希望只是為了商業行銷而被簽下。我想繼續在最高水準的舞台上競爭，證明自己依然能對球隊有所幫助。」沃齊尼亞強調，「我真的非常熱愛足球，能在40歲這個年紀站在這裡本身就很特別。我對足球依然充滿熱情，只要身體允許，我希望至少能再踢1到2年。」