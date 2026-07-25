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資本支出明年將衝上1兆美元

表外租賃高達1.2兆美元

「循環生態系」藏隱憂 投資人聚焦回報率

國際信用評級機構穆迪（Moody's Ratings）本週發布最新研究報告，指出科技巨頭為搶佔AI先機，正以每年近兆美元規模的速度狂砸資金建置基礎設施，此舉正大幅侵蝕企業的自由現金流，並顯著拉高資產負債表風險。穆迪表示，這場龐大的資本支出浪潮，甚至迫使Alphabet與微軟等全球資金最雄厚的科技巨頭，不得不大幅仰賴發債以及表外融資等方式來資助其AI雄心。穆迪在報告中指出，「過去，這些公司依賴以軟體、智慧財產權與高擴充性雲端服務為核心的『輕資產』架構，僅需溫和的資本投入，如今從輕資產向『重資產』模式轉型，需要前所未有的投資與籌資規模」。穆迪追蹤的六家超大型雲端服務商包括：微軟、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta、甲骨文（Oracle）以及專攻AI雲端算力的CoreWeave。報告估計，這些企業在資料中心等實體資產上的資本支出，將於2026年達到7850億美元，並於明年正式邁入1兆美元大關。這項轉變打破了矽谷數十年來打造出全球市值最高企業的成功公式。傳統軟體複製成本極低，能帶來豐厚的利潤率與堅不可摧的資產負債表；相反地，生成式AI則需要極為龐大的實體基礎設施，滿載昂貴且耗電的高效能晶片與伺服器。根據穆迪數據，這六大科技巨頭的直接債務總額已達約4600億美元。科技巨頭亦紛紛轉向公開市場籌措資金，例如Alphabet上個月即宣布辦理高達850億美元的增資計劃。由於AI硬體與基礎設施需要龐大的前期投入，而收益卻需要較長時間實現，導致整體產業的自由現金流持續承壓。為避免直接債務過度壓迫資產負債表，企業們大量採用長期資料中心租賃等表外融資手段。穆迪透露，上述6家公司的租賃承諾總額已膨脹至1.2兆美元，其中超過8200億美元屬於「尚未開始」的租賃合約，意味著這些資料中心仍處於興建階段。雖然這些義務未列入傳統債務，但穆迪強調，已將其視為「等同債務」的負債，未來將綁定巨額的租金支出。儘管發出警訊，穆迪補充指出，微軟、Alphabet、亞馬遜與Meta仍擁有全球最為穩健的企業資產負債表，短期內投資級評級不受威脅。報告同時揭示了AI浪潮下的結構性「循環風險」。科技巨頭報告的部分數百億美元未交貨訂單，源自於與OpenAI及Anthropic等尚未公開上市的AI實驗室之戰略合作。巨頭向AI實驗室挹注數十億美元，而這些實驗室轉頭又向同批巨頭購買大量雲端算力，形成了穆迪所謂的「循環AI生態系」。這種高度重疊的關係加劇了系統性風險。不過，強勁的算力需求、持續成長的雲端業務以及高達數千億美元的長期客戶合約，仍為這些巨頭提供了可預測的收入保障。穆迪強調，矽谷的財務型態正經歷雲端時代以來前所未有的結構性變革，投資人未來將聚焦於這些企業能否實現合理的投資報酬率。