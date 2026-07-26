8 月星座運勢與星象指南出爐！隨著木星與太陽在獅子座合相，大眾娛樂與家庭氣氛提升。小孟老師特別點名巨蟹、獅子與射手座將迎來運勢大翻身，工作與財運爆棚、名利雙收！不過天秤、摩羯與水瓶座則面臨業務繁重的過勞危機，務必適時求援。此外，他也建議可多到海邊走走淨化磁場。
🟡巨蟹獅子射手運勢爆棚 工作愛情雙雙高升
小孟老師指出，巨蟹座本月能充分發揮潛能並獲得團隊信任，工作與愛情運雙雙拿下 5 顆星滿分；獅子座受木星加持能力大放異彩，但也需注意言行收斂避免被放大檢視；射手座則能以智慧化解合作危機，投資理財做好風險控管就能累積豐厚財富，三大星座可謂名利雙收。
🟡處女金星加持轉職運旺 雙魚存股累積財富
在事業與財運方面，處女座本月有金星加持，轉職面試成功率極高且深受喜愛；雙魚座勇於接受新挑戰有助提升名聲，投資極適合「存股」；金牛座嘗試創新合作能啟發靈感；雙子座受火星影響衝動，行動前宜多聽他人建議並做好支出控管。
🟡天秤水瓶摩羯當心過勞 適時求援勿自己死扛
小孟老師提醒，需要特別留意的星座中，天秤、摩羯與水瓶座皆面臨業務繁重與職場過勞危機，務必適時尋求貴人協助，切勿獨自咬牙苦撐；牡羊座需按部就班防閒言閒語；天蠍座則要避免情緒化競爭與衝動投資。適逢鬼月，小孟老師也祝福大家都能遠離煞氣、平安發大財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師指出，巨蟹座本月能充分發揮潛能並獲得團隊信任，工作與愛情運雙雙拿下 5 顆星滿分；獅子座受木星加持能力大放異彩，但也需注意言行收斂避免被放大檢視；射手座則能以智慧化解合作危機，投資理財做好風險控管就能累積豐厚財富，三大星座可謂名利雙收。
在事業與財運方面，處女座本月有金星加持，轉職面試成功率極高且深受喜愛；雙魚座勇於接受新挑戰有助提升名聲，投資極適合「存股」；金牛座嘗試創新合作能啟發靈感；雙子座受火星影響衝動，行動前宜多聽他人建議並做好支出控管。
🟡天秤水瓶摩羯當心過勞 適時求援勿自己死扛
小孟老師提醒，需要特別留意的星座中，天秤、摩羯與水瓶座皆面臨業務繁重與職場過勞危機，務必適時尋求貴人協助，切勿獨自咬牙苦撐；牡羊座需按部就班防閒言閒語；天蠍座則要避免情緒化競爭與衝動投資。適逢鬼月，小孟老師也祝福大家都能遠離煞氣、平安發大財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。